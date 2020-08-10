В сети показали, какими российские города во время путешествий видел Пушкин

Сотрудники Всероссийского музея Пушкина показали, какой именно Россию видел поэт, путешествуя по стране. Они создали трёхминутный ролик, в котором собрали изображения улиц сел и городов, в которых он бывал в разные годы. Результат 10 августа выложили в социальных сетях.

Путешествие на виртуальной «тройке с бубенцами» (колокольчики в саундтреке к ролику, и правда, звенят) открывается картиной Максима Воробьёва «Вид на Кремль», написанной в 1819 году. Как раз в это время Пушкин жил в столице, куда на три года уехал после окончания Царскосельского лицея в 1817 году (сам лицей тоже показывают). На других работах, которые изображают Москву, можно увидеть (но не узнать!) Арбат и Лубянскую площадь.

На картинах, посвящённых Петербургу, зритель видит Невский (заметно контрастирующий своим стилем и столичностью с пейзажами, показанными до него), Фонтанку и Троицкий собор. Одна из литографий изображает «место посадки в дорожные кареты» на почтовой станции, — как раз этот пейзаж на набережной Мойки хорошо узнаваем и сейчас, хоть здание и было частично перестроено.

Сотрудники собрали и другие знаковые для Пушкина места: «Сельцо Михайловское» на литографии Павла Александрова, виды Крыма и Кавказа. Среди прочего, использовали изображение двухэтажного дома в Тифлисе, где поэт жил во время путешествия в 1829 году (правда, само акварельное изображение было написано гораздо позже, в 1898 году).

«Галерея предлагает совершить виртуальное путешествие по России XIX века, увидеть пейзажи Москвы, Петербурга, южных окраин, губернских городов и усадеб», – описали смысл проекта специалисты музея. По их мнению, ролик подходит тем, «кто соскучился по путешествиям».

«Фонтанка.ру»