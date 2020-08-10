Психопат сразил Поттера. Стали известны лидеры российского кинопроката

Жители тех российских городов, где кинотеатры уже открыли, ищут острых ощущений. Первую строчку среди фильмов-лидеров отечественного кинопроката за минувшие выходные заняла лента «Неистовый» режиссёра Деррика Борте и с Расселом Кроу, известным по «Гладиатору», в главной роли. Картина, которая рассказывает о психопате, который мстит женщине, обогнавшей его на дороге, с 6 по 9 августа собрала 9,35 миллиона рублей. В США фильм выйдет только 21 августа.

Согласно данным портала kinobusiness.com от 10 августа, на втором месте по популярности оказался фильм «Побег из Претории» режиссера Фрэнсиса Аннана. За минувшие выходные работа собрала в прокате 5,22 миллиона рублей. Сюжет закручен вокруг попыток главных героев выбраться из тюрьмы, куда их посадили за распространение агитационных листовок. Картина основана на книге писателя Тима Дженкина. Одну из главных ролей исполнила звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф.

Замыкает «топ-3» комедийный боевик «Мой шпион», созданный Питером Сигалом. История о том, как агента ЦРУ разоблачает маленькая девочка и обещает его не выдавать, если он научит её азам профессии, собрала в прокате 3,65 миллиона рублей.

Открывать кинотеатры в регионах, если это позволяет ситуация с коронавирусом, Министерство культуры разрешило ещё в июле. В Москве площадки начали пускать зрителей с 1 августа, в Петербурге же посмотреть фильмы в кинозалах нельзя до сих пор.

«Фонтанка.ру»