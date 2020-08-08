Петербург «припанковало» «Немосквой»

В Манеже раскинулось болото с водорослями, завелась Чудо-юдо Рыба-кит и даже появился Парк культуры и отдыха. Это всё и ещё многое – выставка-сокровищница проекта «Немосква». С ней интересно, от неё сложно оторваться, а послевкусие – сложное, двойственное.

В Манеже открылась «Немосква не за горами» — совместный проект ГЦСИ с ГМИИ им. Пушкина. Здесь представлены более 80 художников из 21 региона страны. Название – отсылка к пермскому «Счастью не за горами» Бориса Матросова, ставшему символом объекту, появившемуся одиннадцать лет назад. Выставка – часть стратегии, над которой работает комиссар Алиса Прудникова, предполагающей выход региональных художников на российскую аудиторию, «горизонтальные связи» и даже «развитие и продвижение современного искусства в регионах». Звучит это всё благостно – сплошной праздник творчества, живительное шевеление регионализма. «Фонтанка» побывала на экспозиции, пообщалась с художниками и поняла, что выигрывает от проекта опять условная «Москва».

Директор Манежа Павел Пригара назвал выставку детищем «команды Пушкинского музея и проекта «Немосква». Как и Пушкинский, «Немосква», судя по указанным на сайте контактам, парадоксально базируется в «цитадели зла», то есть в Москве. Это своеобразная «пятилетка» (с 2017) погружения в художественную жизнь регионов. Ее яркими штрихами стали поездка кураторов на поезде по Транссибирской магистрали и предварительная выставка в Брюсселе, которую сделали Дитер Рульстрате и Инке Арнс, участвовавшие в той самой поездке — ехали почти месяц, успев пообщаться с художниками в тринадцати городах. Главной идеей выезда было физически показать звёздным кураторам, что регионы — это не «что-то абстрактное, куда далеко ехать». В общем, это было интересно организаторам и экзотично для статусных иностранцев, но так ли важно для самих регионов — вопрос.

В России получилась более развёрнутая выставка, а Алиса Прудникова назвала Петербург «квинтэссенцией Немосквы». То есть, наш город – компромиссная площадка, где можно показать проект широкой аудитории, минуя Москву. Хотя столице её антоним тоже покажут – но пока не ясно, когда.

На экспозиции в Петербурге нас ждут несколько тематических зон с образными названиями: «Теория кротовых гор», «Летаргия», «Между словом и белым кубом», «Материальный ресурс», «Парк культуры и отдыха», «Мимикрия», «Смерть не за горами». По факту здесь много глубоких, но и ироничных и, что важнее, доступных к пониманию вещей. Так и тянет сравнить с сериалом «Чики» в выставочном формате – но «Немосква», возможно, лучше.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Встречает зрителя радостный стяг: «Опять ничего не происходит!» (инсталляция Маяны Насыбулловой). На первом этаже сходу оказываешься у эффектного «болота» — часть «Материального ресурса», платформы, имитирующей кочки. По «болоту» раскиданы ядовито-розовые пластиковые ошметки – «Барби бич» арт-группы «18:22» (Ника и Аксинья Сарычевы). Есть и буквальный диалог на тему болот: две стеклянные бутыли с водой, водорослями и встроенным микрофоном. В бутыль можно что-то сказать – и ваши слова прозвучат громко. Это «Болото» Мити Главанакова, который работает в Томске и Новосибирске. Художник уточняет, что в Манеже водоросли «магазинные», хотя поначалу проект выглядел намного более брутальным — вода была набрана из пруда со всеми ее водорослями, червями, улитками и прочими обитателями. Но потом часть из них погибла, и в Манеже он не стал повторять эту версию «Болота» — чтобы не «оставлять» обитателей банки в Петербурге и не испытывать муки совести.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Не смотря на участие, к «Немоскве» у Мити отношение скептическое. «Я считаю, что движу в регионах не сильно поможет тот факт, что мы сделали выставку в Петербурге. Ребята из Томска ведь сюда не придут. Некоторые работают курьерами в «Яндексе» или на фрилансе, у них нет возможности свободно летать сюда, за Урал. Это мне повезло, что я могу поехать сюда по работе, как художник, который начинает работать с институциями. Хотя когда мы работаем в «Котельной» (сквот в Томске – прим.ред.), там мы на равных с ребятами, которые себя художниками не считают, а поле искусства воспринимают как что-то излишне пафосное и токсичное. И это мне тоже нравится. Мы хотим тут все немного припанковать». Митя поясняет, что проблема в представлении о современном искусстве, его нужно изменить, чтобы регионы могли развиваться. «Потому что в регионах люди, которые занимаются тем, что здесь называется искусством, от этого термина «морозятся» – именно потому, что идёт насаждение европеизированного арт-дискурса, который в отсутствии арт-рынка вообще невозможен, и не надо пытаться натянуть сову на глобус». Но, как мы помним, «Немосква» гордится как раз причастностью европейско-американских кураторов и выставкой в Бельгии.

Бытовое и чуткое отношение к природе, как у Главанакова, можно считать подтемой выставки. Тут выделяется художественное объединение «Гуй» (Мария Плаксина и Егор Ефремов) из Екатеринбурга. Их «Ионизация» — почти Чудо-юдо рыба-кит из «Конька-Горбунка», только терракотовый и с метафорическим макетом Екатеринбурга на округлой спине. Полая рыбина на ивовом каркасе из глины, пакли и льна, которая ионизирует воздух, иногда выпуская из трубы «завода» на спине струйку пара. Его соорудили прямо в Манеже – по плану в составе должен был быть ещё навоз, но для музея это не подходящая техника. Есть тут привязка к притче об Ионе, побывавшем в «чреве кита», но куда трогательнее экран, который даже снаружи видно в «чреве» – там транслируют вид из окна, который каждый день видят уральские художники. Это заводская труба и пар из неё, который сняли через телескоп. К слову, условный Екатеринбург для китовьей спины Мария и Егор привезли с собой, а вот глину оказалось дешевле купить испанскую в Петербурге, чем везти с Урала. Можно заметить, что домики на спине кита «замаскированы» — подкрашены свежей глиной, потому что уральская темнее. А пока лепили кита, художники по ночам ходили мыть тазики в наши реки и каналы – боялись засорить глиной и повредит канализацию в Манеже.

Есть в «Немоскве» и петербуржцы: арт-группа «Север-7», Ася Маракулина, Анастасия Вепрева, Александр Морозов, Пётр Швецов. «Север», например, поучаствовал в «Парке культуры» на втором этаже – масштабный китч, навороченный подручными средствами, тоже пародия, но на традиционные парки – с фонтанами, тирами и даже постом охраны. Но рядом с лаконичной «Школой смирения» (красноярский художник Семыч С, Б,) – павильоном, безыскусно имитирующим «казенный дом» по-армейский заправленными кроватями — «Парк культуры» кажется нагромождением с неявным смыслом. А объекты «Немосквы» в основном ясные по смыслу, это чётко откадрированные метафоры, которым не нужна «Москва», чтобы чувствовать силу и контекст.

При всей харизме выставки нельзя не задуматься о соответствии заявленным целям – развитию в регионах. То, что художники приехали в Петербург и сделали специально для Манежа десятки объектов – подарок нам, но что это даст регионам? Читая исследования «Немосквы» и гуляя по выставке, сложно отделаться от впечатления, что это презентация колоний в метрополии – к слову, такая формулировка даже есть в буклете-гиде. Если разрыв таков, что на одном краю – художники, считающие искусство чем-то «зашкварным» и уверенные, что от «европейского» дискурса надо уходить, а на другом – комиссар, рассуждающая о проектах европейско-американских кураторов брюссельской выставки – есть шанс «помирить» эти явления?

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»