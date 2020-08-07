Тумана больше нет. Скончался художник, даривший миру цветы
7 августа в Петербурге скончался художник Туман Жумабаев — информация об этом появилась на его странице в Facebook. Смерть пришла внезапно и рано — ему было 58.
Талантливый живописец, воскрешавший в XXI веке дух импрессионизма, был родом из Киргизии, однако его творческая жизнь связана с Ленинградом-Петербургом. Здесь он учился в Ленинградском художественном училище (ЛХУ) им. В. А. Серова, затем — в Ленинградском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Здесь вступил в Союз художников.
Завсегдатаи Филармонии помнят его летние выставки в фойе Малого зала — цветы, наполнявшие залы нехарактерной для Петербурга энергией и красками, и портреты: одной из его муз была Елена Образцова. Певица с большой теплотой и гордостью представляла публике его работы. Туман же при этом всегда оставался скромен, любезен и внимателен — таким его и запомнили многочисленные друзья и поклонники творчества.
«Фонтанка.ру»
Чем заняться 7- 9 августа: «Фонтанка-SUP», «Опера — всем», выставка флоксов, арт-Россия в «Манеже»
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