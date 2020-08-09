Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Прогулка по потолку до «камеры дезинсекции». Зачем посетителей Этнографического музея отправляют за тайную дверь в белых касках Версия для печати Tweet

В начале августа Российский этнографический музей запустила экскурсию «Главный экспонат». Участников обещают провести по тайным служебным лестницам, показать «изнанку» хрустального потолка в Мраморном зале и старинную машину по борьбе с эпидемиями. «Фонтанка» в числе первых прошлась по маршруту, поднялась на высоту 18 метров и рассказывает, что ждёт горожан.

Остановка №1. Проникаем в закрытую залу

В Мраморный зал посетители проходят мимо оградительных канатов и не обращают внимания на охрану: обычно закрытое для горожан помещение с первого августа стало доступно для входа группам из пяти человек, как первая точка нового экскурсионного маршрута.

В зале с хрустальным потолком, 24 колоннами и серо-розовой плиткой под ногами экскурсантов просят вести себя крайне аккуратно и ничего не ронять – восстановить покрытие на полу в случае скола будет проблематично: мрамора с особенными, ярко выраженными прожилками, который в начале XX века привезли из карельского местечка Тивдия для оформления главного зала Этнографического музея, в природе уже не осталось.

Экскурсовод и заведующая научно-методическим отделом Наталия Челищева ведёт группу вдоль горельефного фриза на стенах, где изображены все народы России, и предлагает отыскать среди фигур единственный портрет реально жившего человека. После минутного молчания кто-то указывает на бородатого старика, уж очень похожего на Льва Толстого, и оказывается прав: писатель в лаптях и зипуне, действительно, стоит в самом начале «скульптурной летописи народов» по левую руку от входящих в Мраморный зал. Остальные герои барельефа были придуманы скульптором Матвеем Харламовым. «Это удивительно, потому что при том, что Толстой был любим в народе, императорская семья его не особенно жаловала. Его уже предали анафеме к тому времени, а Николая II Толстой назвал «Чингисханом с телеграфом», и все об этом знали. Но его изображение присутствует и как бы начинает наш путь по России», — рассказывает Челищева.

Маршрут экскурсии выстроен так, что участники не только узнают исторические факты о том, при Николае II архитектор Василий Свиньин строил Этнографический музей, но самостоятельно ищут необычное по пути. Помимо поисков спрятанного среди народа Толстого, им предлагают предположить, почему метровое пространство на полу при входе в Мраморный зал отличается по рисунку и сделано в виде мозаики, а не плит, как везде. Так история о том, что именно на этом месте во время войны упала неразорвавшаяся бомба становится отдельным пунктом экскурсионной программы.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Точка №2. Сквозь стены до потолка

За лестницей в правом крыле Этнографического музея сотрудники установили столик с белыми касками. Расписаться после краткого инструктажа и надеть защиту на голову тут просят перед основным этапом экскурсии — подъёмом на чердаки. Внизу каждому выдают одноразовую шапочку, шлем и просят пройти на второй этаж. Здесь группа притормаживает у портрета тбилисского мастера-шорника, который изготавливает сбруи и сёдла — за его мастерской спрятана тайная дверь. Экскурсовод сдвигает стену и отворяет створку: в глубине становится видна лестница. Желающим оказаться под крышей придётся подняться на высоту семиэтажного дома. С этого момента группу сопровождает охранник, он замыкает цепочку экскурсантов и заранее предупреждает о местах, где лучше бы пригнуть голову.

Хрустальный потолок набранный из прозрачных плиток с оттисками герба Российской империи находится на высоте 18 метров. Взобраться на такую высоту и посмотреть на него сверху раньше могли только рабочие и некоторые сотрудники Этнографического. Первое пространство, на которое натыкаются посетители — коридор под покатыми сводами крыши. Тут можно увидеть крепления на стропилах, за счёт которых в Мраморном зале держатся люстры, а при свете фонарика заметить выцарапанное послание на стене: «1913 года 1 октября окончили работу мундировщики фабрики Хлебникова Федоръ Григорьев Чанин Михеев Судариков Петухов Волков Зюзик и дрия...». В советское время работу этих мастеров, создавших потолок, сломали и переделали на допустимый лад — плитки вырезали из прессованного стекла, убрали символы Российской империи. Восстановить всё в первоначальном виде удалось только к 2011 году: Мраморный зал на два года зашили в строительные леса и перенабрали хрустальный верх, сделав его таким, как и задумывал архитектор Василий Свиньев.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Ступеньки по другую сторону чердака приводят посетителей на этаж, похожий на оранжерею, хотя тут нет цветов, — такая ассоциация возникает, потому что отовсюду падает свет, а потолочные балки смыкаются высоко над головой. Оказавшиеся здесь не просто находятся на высоте потолка Мраморного зала, а буквально стоят на нём: хрустальная плитка — это пол по левую руку, справа видна башенка с фонарём внутри — обратная сторона светового окна в холле. Прозрачное плиточное панно потолка сверху укрыто пластиковыми пластинами. Конструкция, которая совсем незаметна посетителям снизу, нужна, чтобы останавливать пыль. Без неё рельефный рисунок потолка быстро покроется грязью, и без помощи промышленных альпинистов ее никак не стереть. По словам сотрудников Этнографического, это не единственная особенность пространства под крышей. Прозрачная потолочная вставка, через которую проходят солнечные лучи, создаёт эффект «теплицы», поэтому воздух тут частенько прогревается до +40 – +50 °C . «Вот в жаркие июньские дни было 48 градусов и находиться тут было сложно», — подтверждает Наталия Челищева. При этом, по её словам, речи о том, чтобы не проводить экскурсии в особенно жаркие дни, сейчас не идёт. Наверху посетители остаются не так много времени, а предупреждать о том, что может быть особенно жарко, их будут у касс. Подписать документы о том, что вы ознакомились с правилами техники безопасности, и слышали, что лучше не идти на чердак с боязнью высоты или клаустрофобией, экскурсантов попросят еще при покупке билетов.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Точка №3. Стоим в холодильнике, «дезинсецируемся»

Во время пандемии все перемещения на территории музея разрешены только в масках. Впрочем, как шутят сотрудники, болезни Этнографический не брали никогда: для борьбы с ними тут есть особое оборудование. Последняя точка на пути экскурсантов — лаборатория дезинсекции, место, где полностью обеззараживают экспонаты, «вымораживая» всех насекомых. В служебном помещении на заднем дворе в холодильник превращена одна комната — лежать при температуре -37°C предметы коллекции отправляют после каждого выезда в другие музеи и в случаях, если «хранитель идёт, видит, что, кажется, моль поела».

Но современная морозилка занимает лишь часть здания: комнату в два раза больше отвели под агрегат куда более мощный — 108-летнюю газовую камеру, которая работает до сих пор: «Она была заказана специально для музея в Швеции в 1912 году. Некоторые предметы везли к нам верхом по несколько лет, и там могло завестись всё, что угодно. Газация — это самый действенный способ борьбы с насекомыми»», — объясняют специалисты. Снаружи у камеры круглая дверь-люк выше человеческого роста, внутри находятся множество полок, на которых можно разложить все предметы. Научный сотрудник отдела консервации Гана Семёнова, ведёт желающих в комнату с другой стороны здания, куда выведен механизм с мотором и старинными маслёнками. По её словам, когда аппарат запускают, чтобы машина не застоялась, поршни над головой приходят в движения и создают страшный гул. Посмотреть на процесс не удастся, но сотрудники охотно имитируют тарахтение механизма голосом.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Экскурсия по новому маршруту занимает около двух часов. Пока что забраться сначала на крышу, а затем дойти до аппарата до дезинсекции, куда в советское время на очистку свои экспонаты отдавал даже Эрмитаж, можно группам до 5 человек. Прогулку рекомендуют детям старше 12 лет.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»