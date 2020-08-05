На «Кинотавре» покажут картины о жертвах Норд-Оста, расстреле демонстрации и «тревожный фильм пандемии». Фестиваль объявил программу
31-й открытый российский фестиваль «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября, объявил программу и назвал членов жюри. Презентацию в онлайн-формате провели 5 августа президент форума Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева.
В этом году жюри одного из старейших российских киносмотров возглавит режиссер Борис Хлебников. Зритель увидит те фильмы, что будут всего за несколько дней до этого показаны на Венецианском кинофестивале: речь идет о лентах, включенных в секцию Giornate degli autori, а также о фильме основного конкурса – «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского.
В основной конкурс войдут 13 картин, среди них — несколько дебютов:
«Город уснул», режиссер Мария Игнатенко
«Китобой», режиссер Филипп Юрьев
«Маша», режиссер Анастасия Пальчикова
«Человек из Подольска», режиссер Семен Серзин
«Вмешательство», режиссер Ксения Зуева
«Скажи ей», режиссер Александр Молочников
«Хандра», режиссер Алексей Камынин
«Кто-нибудь видел мою девчонку?», режиссер Ангелина Никонова
«Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов
«Конференция», режиссер Иван. И. Твердовский
«Глубже!», режиссер Михаил Сегал
«Доктор Лиза», режиссер Оксана Карас
«Трое», режиссер Анна Меликян
Еще одна картина будет показана вне конкурса — это «тревожный фильм пандемии», как назвала его Ситора Алиева, – картина Ивана Вырыпаева UFO.
Говоря об особенностях выбора, организаторы фестиваля отметили проблему с комедиями — по мнению Ситоры Алиевой, в основном, присылают «наивные» и «примитивные» истории, которые бы больше подошли для home video — тем не менее одну картину в этом жанре («Глубже!») отобрать в конкурс сочли возможным.
Также переизбыток материала был отмечен в коротком метре.
«Оказалось, что фестивали стали первой и невольной жертвой потока контента, не всегда осмысленного, не всегда внятного, не всегда понятного, – рассказала программный директор. – Поэтому сложно сегодня заниматься каким-то важным кураторским проектом и показать самое лучшее, самое изысканное и самое модное в конкурсе «Кинотавра», потому что мы получили 324 короткометражных фильма и оказались в очень сложной ситуации».
В результате было решено взять 10% присланных фильмов и показать общую панораму того, что волнует авторов сегодня — со слов организаторов, отбором это назвать нельзя.
В этом году, по прогнозу Александра Роднянского, публика фестиваля сократится примерно в пять раз: обычно, по его словам, «через фестиваль проходят» 4-4,5 тысячи человек, в этом же — только 800.
«Фонтанка.ру»
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