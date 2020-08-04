Фото: tiktok.com/@lidiiarauet Пляски с хлебом, гадание по Netflix: что искать в глубинах TikTok, и почему Трамп «заказал» его Microsoft Версия для печати Tweet

Танцующие в кадре подростки и Шварценеггер на шпагате, вирусные песни и пародии на русские детективы – к середине 2020 года китайская платформа TikTok, о которой ещё недавно говорили не иначе как об «убийце времени» для молодёжи, вышла на международный уровень. Заблокировать её в США или сделать компанию американской в срок до 15 сентября требует Дональд Трамп, Китай критикует Штаты за политизацию экономики, а инвесторы оценивают соцсеть в 50 миллиардов долларов при выручке в 1 миллиард. Корреспондент «Фонтанки» погрузился в пучины алгоритмов приложения, о котором все говорят, посмотрел, что снимают пользователи, и неожиданно научился гадать по Netflix.

Что такое TikTok

TikTok можно назвать усовершенствованной смесью из Snapchat и Instagram Stories: площадка, рассчитанная на публикацию 15-секундных вертикальных видео, позволяет накладывать на изображение звук и маски, общаться с другими пользователями и предлагать им, например, повторить ваши действия. Что и как вы будете смотреть, тут определяют алгоритмы: подписки в TikTok – атавизм, и в ленту посты тиктокеров, как называют блогеров в этой сети, система «подкидывает» рандомно, не ограничиваясь списком людей, на которых вы подписались. При этом следить за обновлениями той или иной страницы всё-таки можно: видео оттуда подгружаются на отдельную вкладку.

Лента TikTok устроена так, что она затягивает и не заканчивается: с каждым заходом на экране появляются всё новые и новые ролики – с говорящими кошками (улыбку и человеческие глаза животным приделывает специальная маска), танцами или быстрыми рецептами. Контент зависит от личных предпочтений – соцсеть запоминает лайки и анализирует ваши действия. Видео переключаются свайпом.

Если верить данным аналитического сервиса Mediascope, на который ссылается Telegram-канал о технологиях «O Digital», к маю 2020 года площадка в России серьёзно «выросла» и перестала быть сетью зумеров. Больше 66% аудитории сейчас – люди старше 25 лет. Рейтинг узнавания бренда также растёт с каждым днём: на фоне ухудшения отношений с Китаем и информации о том, что TikTok может следить за пользователями, президент США Дональд Трамп потребовал заблокировать платформу до осени, корпорация же Microsoft, заинтересованная в покупке сервиса, пообещала в экстренном порядке завершить переговоры с материнской компанией ByteDance к 15 сентября 2020 года. Впрочем, вниманием СМИ TikTok не был обделен и до околополитических скандалов: сразу же после выхода на международную арену в 2018 году, по количеству скачиваний приложение в разы обогнало Facebook, Instagram и YouTube и заставило говорить о начале эры тиктокеров.

Как искать, кого смотреть

Интерфейс в TikTok практически интуитивен – ключевые слова и ники забиваются в поисковую строку. Тут же можно выбрать, должен ли результат относиться к именам пользователей или названию музыки, нужны ли вам «клипы» или «хэштеги».

Блогеры TikTok, чьи ролики собирают миллионы просмотров, зачастую запускают массовые флешмобы, называемые тут челленджами. Желающие присоединиться повторяют их движения под определённую музыку, перепевают песни по примеру или переиначивают шутки. Так, одним из самых популярных «вызовов» в 2020 году стал #unovisionchallenge от петербургской группы Little Big, которая должна была представить Россию на Евровидении. Из-за коронавируса конкурс в традиционном формате не состоялся, а вот поклонников у песни UNO, которые массово копировали движения музыкантов и странно двигали ногами, появились тысячи. Некоторые способны выполнять этот трюк даже на лошади.

Есть ли у блогера значок верификации в виде галочки на этой платформе – не гарантия успеха. Реальная популярность, которая измеряется количеством просмотров, зависит исключительно от вирусности контента, а «выстрелить» могут совершенно случайные вещи. Так в начале августа 2020 года популярной вдруг стала песня из рекламы готовых завтраков десятилетней давности на русском языке. Предопределил случай: испаноязычные пользователи услышали в треке сочетание «Mi pan» – «мой хлеб» – вместо названия бренда, удивились и начали массово признаваться в любви батонам и пирожкам. Теперь по хэштегу #mipan можно найти сотни роликов, на которых люди танцуют с хлебом в руках на кровати, на улице и даже в лифте.

Ролики, которые возникают из-за подобных неловких ошибок, или были специально созданы авторами для веселья, чаще других формируют тренд. «Фонтанка» присмотрелась к популярным контентмейкерам и выбрала необычные видео.

Петербуржец болтает с актёрами

Юмористические скетчи-беседы с голливудскими звёздами на разные темы ведёт тиктокер из Петербурга Руслан Сабельгера. Блогер вставляет себя в отрывки фильмов и переделывает диалоги. В его исполнении Джокер, Хоакин Феникс, в кабинете психолога смеётся над трюком с «оторванным» пальцем и никак не может успокоиться.

В отрывке из «Человека, который изменил всё» Брэд Питт дружески болтает с Русланом и просит поверить, что бросание петард в унитаз – лучшее развлечение на свете.

@sabelgera А какой фигней страдаешь ты со своим другом? 😃 Только честно!!! ♬ оригинальный звук – sabelgera

В обновлённом же варианте ленты «В погоне за счастьем» петербуржец выслушивает речь про мечты от Уилла Смита с бутербродом во рту.

Не прошёл Руслан и мимо Волан-де-Морта: от волшебника он требует отчёт за месяц работы и не хочет слышать отговорки про неработающую волшебную палочку.

Гадаем по Netflix

Если скетчи такого уровня повторить получится не у всех, то с популярными флешмобами на тему кино и сериалов дела обстоят проще. Пользователи охотно повторяют действия перед камерой и выкладывают результат в собственном аккаунте, проставив нужные хэштеги. Одной из самых популярных акций в июне и июле 2020 года стало предсказание будущего с помощью стримингового сервиса Netflix. Желающие открывают картотеку сериалов, ищут шоу, название которых начинается на ту же букву, что и имя человека, чью судьбу нужно определить, выбирают случайное число от одного до 10 в списке и открывают страницу подходящего фильма. Затем рандомная цифра выбирается из количества сезонов и серий. На последнем этапе участнику нужно назвать время, промотать ленту до нужной отметки и послушать, о чём говорят герои.

Иногда результат #netflixfuturechallenge выходит пугающим. Так, одна из пользовательниц включила сериал «Морская полиция: Спецотдел» на фразе «Она умерла». Впрочем, чаще тиктокеры останавливают фильмы на не таких пугающих и однозначных моментах и пытаются расшифровать, что бы мог означать результат.

Пародии на киноклассику

Блогер Сережа из Москвы решил, что обыгрывать можно и русскоязычное кино, и начал озвучивать мемы и отрывки из сериалов и телепередач, воспроизводя речь актеров на фортепиано. Сейчас на его странице можно найти микро-оперы из детективов, интервью с прохожими или любовных драм, где герои спорят о чувствах, стоя посреди улицы. Так ширпотреб превращается в высокое искусство.

Тиктокер Тайлер Варвик посвятил целый аккаунт вселенной Гарри Поттера. Он переозвучивает главных героев или выбирает характерные моменты из каждой части саги и пародирует их. Именно так он сделал в ролике «Поттер сквозь года».

В сети не устают шутить и по поводу игры актёров во всех частях проекта «Сумерки». Блогер Оливия Генри выпустила десяток TikTok-зарисовок о том, как вела бы себя Белла Свон «если бы она была нормальным подростком». Автор предполагает, что в реальности героиня бы больше разговаривала и улыбалась, и уж точно не находила бы романтичным лежание на мокрой траве рядом с вампиром.

Не менее смешными и нелогичным некоторым кажется поведение персонажей в подростковых сериалах телеканала Disney. Пользователи придумывают собственные сюжеты, которым бы позавидовали многие сценаристы, и с помощью подручных предметов перевоплощаются в типичных героев. Для зарисовки достаточно изобразить не очень популярную главную героиню, её находчивую подругу, парня, который всем нравится, и богатую красавицу-антагонистку. Получается проект-классика от Disney.

Во время коронавирусной изоляции популярность набрал челлендж с переодеваниями в персонажей фильмов и сериалов от стриминговых платформ. С помощью костюмов и причесок фанаты создают по несколько образов за 15 секунд. Чаще других в ленте мелькают персонажи из вселенных «Игры престолов», «Ведьмака», «Гарри Поттера» и «Звёздных войн».

Иногда для челленджа #whatidwear участники выбирают определённую ленту и до мелочей продумывают образы, которые подошли бы персонажам в разных жизненных обстоятельствах: от боя с врагом до романтического ужина. «Семейка Аддамс» вполне подходит.

Звёзды отвечают танцами

Аккаунты в TikTok заводят и сами звёзды. Режиссёр «Неонового демона» и «Драйва» Николас Виндинг Рефн на коронавирусной изоляции снимал ролики для аккаунта своей дочери. На одном из них он пытается танцевать под трек Pia Mia «Do it again».

Ролики с придуманной хореографией в своём аккаунте регулярно выкладывает звезда «Тёмного ангела» и «Фантастической четвёрки» Джессика Альба.

От коллег не отстаёт и Дженнифер Лопес: для участия в музыкальных флешмобах она собирает большие компании.

@jlo These bops had me hype! ✨✨ Party in Club Basement with Alex, Lulu, Ella Bella and Nick! @arod13 ♬ original sound – jlo

Иногда знаменитостей буквально вынуждают появиться на платформе, чтобы показать всем «как надо». Так, участники группы «На-На» выложили в сеть ролик со словами: «Угадайте, кто поёт этот трек? – Так это же мы?» после того, как пользователи несколько недель подряд выкладывали свои скетчи под песню «Фаина».

Смысл в большинстве из них сводился к шуточному преображению: по сюжету, герои получали отказ на свою просьбу до тех пор, пока не подпрыгивали и не переодевались в воздухе. Результат выкладывали под хэштегами #фаинафаинааа и #фаиначеллендж.

А вот актёр Энтони Хопкинс в массовой акции поучаствовал всего раз: выбрал ту, где нужно было станцевать под песню рэпера Дрейка «Toosie Slide».

Движения он тщательно исполнил и бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру. Те почему-то идею не подхватили и свои танцы так и не выложили. Но у исполнителя роли Терминатора есть оправдание: он хотя и не пляшет, но контент для TikTok создаёт творчески. В аккаунте Шварценеггера можно найти запись упражнений по растяжке и ролики с тренировки в домашнем фитнес зале вместе с домашним осликом Лулу

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»