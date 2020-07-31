СМИ: Маск поможет Тому Крузу снять фильм в космосе. Команда договорилась о финансировании

Изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск поможет Тому Крузу сняться в первом фильме в космосе. Как сообщает портал Deadline, бизнесмен поддержал идею и согласился стать партнёром проекта.

У фильма, ради которого Тома Круза планируют отправить на Международную космическую станцию, ещё нет сюжета, однако, по данным издания, это не помешало разработчикам получить около 200 миллионов долларов для будущего производства.

Сообщается, что переговоры между самим актёром, исполнительным продюсером Кристофером Маккуорри, режиссёром Дагом Лайманом, который также может побывать за пределами орбиты, и представителями компании Universal Pictures прошли в формате Zoom-конференции. В процессе создатели договорились о спонсировании. Точный бюджет проекта не раскрывается.

О том, что NASA, со своей стороны, охотно поддержит съёмки Круза на борту Международной космической станции ещё в мае 2020 года в Twitter корпорации писал её глава Джим Брайденстайн.





Фото: Pixabay Фото: Pixabay

В середине июля стало известно о том, что Том Круз в ближайшее время планирует отснять части для седьмой части «Миссия невыполнима» в Норвегии и ведёт переговоры с местными властями. Министр культуры страны Абидом Раджой лично пообещал актёру, что сделает всё возможное для того, чтобы приступить к производству в нужных локациях получилось уже во второй половине августа.

«Фонтанка.ру»