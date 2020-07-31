СМИ: Маск поможет Тому Крузу снять фильм в космосе. Команда договорилась о финансировании
Изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск поможет Тому Крузу сняться в первом фильме в космосе. Как сообщает портал Deadline, бизнесмен поддержал идею и согласился стать партнёром проекта.
У фильма, ради которого Тома Круза планируют отправить на Международную космическую станцию, ещё нет сюжета, однако, по данным издания, это не помешало разработчикам получить около 200 миллионов долларов для будущего производства.
Сообщается, что переговоры между самим актёром, исполнительным продюсером Кристофером Маккуорри, режиссёром Дагом Лайманом, который также может побывать за пределами орбиты, и представителями компании Universal Pictures прошли в формате Zoom-конференции. В процессе создатели договорились о спонсировании. Точный бюджет проекта не раскрывается.
О том, что NASA, со своей стороны, охотно поддержит съёмки Круза на борту Международной космической станции ещё в мае 2020 года в Twitter корпорации писал её глава Джим Брайденстайн.
Фото: Pixabay
В середине июля стало известно о том, что Том Круз в ближайшее время планирует отснять части для седьмой части «Миссия невыполнима» в Норвегии и ведёт переговоры с местными властями. Министр культуры страны Абидом Раджой лично пообещал актёру, что сделает всё возможное для того, чтобы приступить к производству в нужных локациях получилось уже во второй половине августа.
«Фонтанка.ру»
Чем заняться в сети и офлайн 31 июля–2 августа: выставка гаражей, Instagram-мюзикл, Beat Film Festival, возрождение Мариинского
Новости
-
-
31 июля 2020 - СМИ: Маск поможет Тому Крузу снять фильм в космосе. Команда договорилась о финансировании
-
31 июля 2020 - «Цой» выйдет позже. Картина Алексея Учителя сменила дату релиза
-
31 июля 2020 - Трамваям сыграли Бетховена. Оркестр оккупировал депо на Васильевском — получилось необычно и красиво
-
31 июля 2020 - «Увидимся через пару лет». Анимешная Билли Айлиш спела про свое будущее и собрала миллионы просмотров
-
31 июля 2020 - Варнава, Собчак и Лолита побеждают политиков под музыку - вышел новый клип Лободы. Это совместный трек с рэпером Фараоном
Статьи
-
30 июля 2020, 19:15С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге - до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего - премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.
-
29 июля 2020, 15:08Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено порядка полутора тысяч предметов почти от 600 дарителей: начиная от императорских подарков (среди них такие хиты, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Садко» Ильи Репина) и до новейших вещей наших современников, от древнерусской иконописи и народного искусства до авангарда и Игоря и Екатерины Пестовых.
-
29 июля 2020, 18:29Набокова, Есенина, Маяковского, Шолохова спрячут от детей под ключ. Так рекомендует Минкульт российским библиотекам. «Фонтанка» узнала, где городские читальни теперь будут хранить «запрещенку», и почему под замок могут попасть даже Дюма с Конан Дойлом.
-
28 июля 2020, 10:19Музыкальный продюсер, совладелец клуба «Морзе» и автор популярного телеграм-канала «Пока Мадонна Спит», посвященного новой музыке, Денис Рубин по просьбе «Фонтанки» выбрал самые интересные, на его вкус, альбомы июля, которые вы могли пропустить. И аргументировал выбор.
-
-
-
-
-