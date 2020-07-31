«Цой» выйдет позже. Картина Алексея Учителя сменила дату релиза

Премьеру фильма Алексея Учителя «Цой» передвинули на сентябрь. Зрители увидят картину 3 сентября, а не 27 августа. Об этом со ссылкой на компанию-прокатчика Sony Pictures 31 июля сообщает ТАСС.

Датой релиза, совпавшей с Днём российского кино, картина студии «Рок» обзавелась в середине июля. Официально о причинах переноса не сообщается. В ленте в числе прочих снимались Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак и Игорь Верник и другие. Исполнять роль Виктора Цоя при этом не будет никто: лидер группы «Кино» появился на экране только в документальных фрагментах. Согласно сюжету, все герои собираются в автобусе у гроба артиста по пути из Юрмалы в Ленинград. Такой сценарий разработали Александр Гоноровский и Савва Минаев.





Фото: скриншот с инстаграма студии "РОК" https://www.instagram.com/rockfilms.ru/ Фото: скриншот с инстаграма студии "РОК" https://www.instagram.com/rockfilms.ru/

Музыкант погиб в аварии 15 августа 1990 на 35 километре трассы «Слока – Талси». В том же году на место катастрофы приезжал Алексей Учитель и разговаривал с одним из её участников.

Съёмки «Цоя» проходили с 2019 года по июнь 2020-го в Петербурге, Калининградской, Псковской областях. Оператором стал Юрий Клименко, композитором – Федор Журавлев.

«Фонтанка.ру»