Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Трамваям сыграли Бетховена. Оркестр оккупировал депо на Васильевском — получилось необычно и красиво Версия для печати Tweet

Петербургские музыканты превратили трамвайный парк №2 на Васильевском острове в концертный зал. В депо на Среднем проспекте оркестранты 30 июля отрепетировали и исполнили симфонию №8 Людвига ван Бетховена. Стулья и пюпитры расставили между составами, у светофора в гараже установили дирижёрский пульт. Происходящее фиксировали на камеру.





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Концерт стал частью проекта Digital Orchestra by Golikov. Его создатель, дирижер Михаил Голиков, решил записать девять симфоний композитора в необычных локациях. Помимо трамвайного депо, музыканты задействуют залы Российского этнографического музея, лютеранской церкви Анненкирхе и Витебского вокзала, Петропавловскую крепость, Музей стрит-арта, пространство ArtPlay и особняк «Пальма». Проект задумывался как международный, в нём участвуют музыканты оркестров Мариинского, Михайловского и Большого театров, петербургской Филармонии, конечно, оркестра Ленинградской области «Таврический», которым Голиков руководит.





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Эти записи покажут на международном онлайн-фестивале в честь 250-летия Бетховена Classic@Home-BEE250VEN. Публика услышит симфонии №1, 3, 5, 7 и 9. Первое подобное цифровое выступление Digital Orchestra by Golikov пройдёт 21 августа. А исполнение Девятой симфонии, в которой звучит «Ода к радости» на слова Фридриха Шиллера, покажут 29 августа, и оно будет необычным. Запись для этого вечера создают в несколько этапов: уже записанные отрывки, которые в Мраморном дворце исполнили музыканты в Петербурге, смонтируют с частями, которые пришлют солисты и артисты ведущих хоров Берлина. В дальнейшем на сайте проекта Digital Orchestra by Golikov выложат все симфонии.

Как пояснил дирижёр Михаил Голиков, идея создать «новую оркестровую формацию» возникла у него ещё до начала пандемии коронавируса. Невозможность же играть перед публикой во время эпидемии подтолкнула к мысли как можно скорее продумать концепт первых выступлений, выбрать репертуар и локации, в которых будет происходить запись.

Планируется, что Digital Orchestra будет привлекать не только российских исполнителей и не ограничится классикой. Исполнять вне традиционных концертных площадок планируют работы молодых композиторов, музыканты хотят экспериментировать со звучанием.

«Фонтанка.ру»