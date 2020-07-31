ДиКаприо заглянет в затерянный мир. Актер превратит в сериал роман «Остров» Хаксли

Кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way и In Good Company Films экранизируют книгу Олдоса Хаксли «Остров». Как отмечает Variety, исполнительным продюсером сериала станет сам актёр. О том, кого бы он хотел видеть в качестве исполнителей главных ролей, пока что не сообщается.

«Остров» – последний роман Хаксли, написанный в 1962 году. В центре сюжета — история журналиста Уилла Фарнеби, который оказывается на вымышленном утопическом острове в Индийском океане и проникается культурой и стилем жизни местных жителей, чьё общество развилось независимо от остального человечества. Книга стала противовесом «Дивному новому миру»: для героев «Острова» выбор, свобода и духовность — основные ценности. Сроки реализации проекта ДиКаприо ещё не определены.

В июле на стриминговых платформах вышла сериальная адаптация «Дивного нового мира». Главные роли в работе по мотивам классической антиутопии исполнили Олден Эренрайк, Гарри Ллойд, Джессика Браун-Финдли и Деми Мур. Кинообозреватель «Фонтанки» посмотрел первые серии сразу после их выхода.

«Фонтанка.ру»