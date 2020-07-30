Фото: скриншот с сайта YouTube Начали с конца. Почему фильм «Хэппи-Энд» может оправдать свое название благодаря карантину Версия для печати Tweet

С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге – до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего – премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.

Наверное, не будь коронавируса и связанного с ним карантина, судьба «Хэппи-Энда» (12+) была бы скучной: приз прошлогоднего фестиваля «Окно в Европу», малоуспешный (как у большинства отечественных комедий) прокат в разгар майских праздников. Но теперь он появляется «весь в белом» как первый отечественный фильм, выходящий в театральный прокат после четырехмесячного карантина. Тем более, министр культуры Ольга Любимова недавно заявила, что показывать после открытия кинотеатров стоит именно комедии – так что «Хэппи-Энд» она бы точно одобрила.

Сценарий фильма был написан Константином Чармадовым больше десяти лет назад и особенных достоинств не имеет. Старик приходит в себя на тайском пляже – ничего не помнит, включая свое имя. Попадает в руки тайской полиции, а та передает его на попечение русской хозяйке местной гостиницы – чтобы там отработал положенный за хулиганку срок. В процессе работы герой вспоминает имя (Ксенофонт), заводит дружбу с тайскими рыбаками, спасает их от местной мафии и даже создает собственный бизнес по развлечению туристов.

Сюжет этот попал в руки продюсеру Юлии Мишкинене, работавшей над «Интимными местами» и «Очень женскими историями». Она обладает важным и редким качеством: умеет найти наглую, неординарную и (как правило) молодую команду, которая оживит самый мертвый материал. И в «Хэппи-энде» – в том числе. Режиссер Евгений Шелякин – комедиограф опытный, он еще на ТВ снимал «Прожекторпэрисхилтон» и умеет держать бойкий ритм. А как показала его прошлая полнометражная работа «Вечная жизнь Александра Христофорова» – он еще и умеет выбирать нестандартные ходы и работать с запутанными сюжетами так, чтобы ни одна линия не была упущена. И здесь он приносит многие лирические отступления и «провисающие» темы в жертву динамике – так что получается достаточно быстрое кино, не лишенное ни иронии, ни лирики.

Но в первую очередь, из ряда вон «Хэппи-энд» выводит исполнитель главной роли – как такового Ксенофонта. Сын Остапа Бендера из гайдаевского фильма, Михаил Гомиашвили – актер не только потомственный, но еще и мощный, органичный. Играл, например, у иранского классика Мохсена Махмальбафа в «Президенте» – и здесь тоже демонстрирует умение быть естественным. В сценарии его персонаж, в общем, исчерпывается определением «обычный мужик»: удивляется тайским нравам, материт мотор лодки, отважно пожирает острые перцы. Но Гомиашвили в интонациях и деталях ни разу не врет. Он ухитряется играть вполне шаблонного героя почти документально: со всеми ворчаниями, непроговоренными звуками в словах и неожиданными реакциями.

Особая заслуга в превращении «Хэппи-энда» из заурядного «доброго» кино в художественный текст принадлежит оператору Ксении Середе, снимавшей «Дылду» и «Звоните ДиКаприо». Она снимает Таиланд не как открытку (так его снял бы, пожалуй, каждый), а как физически осязаемое пространство: сырое, жаркое, наполненное липким морским воздухом.

«Хэппи-энд» – пример того, как можно мастерством преодолеть недостатки любого материала, самого ходульного и штампованного. Да, «мужик в Таиланде» – это уровень вечернего телеэфира федерального канала, а не проката. Да, неожиданностей сюжетные повороты не несут – сразу ясно, что Ксенофонт все вспомнит, и тем более очевидно, что в он останется в жаркой южной стране. Да, конфликты культур тут показаны не самым оригинальным образом – через ругань, драки и крутой нрав этого самого «простого мужика». Наконец, лирическая линия, связанная с причинами визита Ксенофонта в Таиланд (не буду раскрывать, каковы они) проведена уж слишком пунктирно, ее легко просто проморгать. Но нюансировка, старательность выделки, детальная проработка мелочей побеждает примерно все. Разглядеть все эти детали в бурном потоке проката, между новым «Бондом» и свежим Ноланом, было практически нереально. Теперь, на прокатном «безрыбье», они видны в полный рост. Сам по себе «Хэппи-Энд» зрителей в кинотеатры не вернет, конечно. Но тем, кто его увидит, вполне может вернуть какую-никакую уверенность в том, что нестыдная комедия по-русски существует.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»