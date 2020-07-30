«Короче говоря: мы застряли». Директор Кунсткамеры рассказал, почему одобрение Главгосэкспертизой проекта архива — не главное
Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Андрей Головнев в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что является главным тормозом развития музея. С его слов, полученное 29 июля от Главгосэкспертизы одобрение проекта создания архива в Озерках, – «опорный пункт в пространстве и во времени»: оно делает возможным запуск строительных работ. Однако не строительство архива на Заповедной улице — основная головная боль администрации научного учреждения.
«Нас много, что держит, хотя бы неудержимы, – шутит директор. – Самый «тяжелый башмак» — это Таможенный (в Таможенном переулке находится главное здание музея — прим.ред.). Потому что проходит одна фаза экспертизы за другой, и все они находят разные несоответствия. Время идет, тянет за собой перемены всех видов слагаемых или условий теоремы. Короче говоря: мы застряли вот в этом бесконечном долгострое и ремонте, тянущемся с начала 2000-х годов. Это половина Кунсткамеры, считайте, – которая, во-первых, стоит и не полностью работает (третий этаж заблокирован недоремонтом), а во-вторых, мы не можем запустить реэкспозицию, хотя к ней во многом готовы. Вот у нас главный тормоз».
Тем не менее, работы по зданию фондохранилища на Заповедной улице, 4,5 миллиарда рублей на которые выделил год назад премьер-министр Дмитрий Медведев, тоже не обещают быть легкими.
«Там же еще нужно правильно обойтись со старым зданием — оно же морально и физически устарело, – напоминает Андрей Головнев. – Его не похоронить надо, а реанимировать, оставив от него то, что можно использовать. Это тоже, по-моему, хирургия достаточно утонченная. Очень бы хотелось, чтобы все это получилось во имя надежности нашего будущего».
Здание будущего фондохранилища на Заповедной улице. Съемка 2019 года
Фото: Михаил Огнев
Со слов директора Кунсткамеры, строительными работами будет заниматься не само учреждение, и не курирующее его министерство, а минстрой. Территория будет передана под строительные работы в конце лета — начале осени. И осенью же работы начнутся.
«Это новые пространства, новые возможности по науке, новые возможности по музейному делу, – обрисовывает перспективы Головнев. – Мы надеемся, что к 300-летию Академии Наук (2024 год — прим.ред.) мы подготовимся настолько, что еще и ленточку перережем торжественно».
Напомним, 8 июля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 4,5 миллиардов рублей на строительство научно-хранительского центра Кунсткамеры в Приморском районе Петербурга. Выехав на место, корреспондент «Фонтанки» обнаружил заброшенное недостроенное здание без охраны и признаков жизни. Здание изначально возводилось для научно-исследовательского института прикладной астрономии РАН.
«Фонтанка.ру»
От императоров до семей репрессированых: Русский музей показывает дары за 125 лет
Новости
-
-
30 июля 2020 - «Короче говоря: мы застряли». Директор Кунсткамеры рассказал, почему одобрение Главгосэкспертизой проекта архива — не главное
-
30 июля 2020 - Названы любимые книги российских заключенных
-
29 июля 2020 - Хабенский, Янковский, Сухоруков: стартуют съемки «Чемпиона мира» от создателей «Легенды №17» и «Движения вверх»
-
29 июля 2020 - Теодор Курентзис прерывает молчание: объявлена дата его первого концерта в Петербурге после локдауна. Москва подождет
-
29 июля 2020 - Для Джорджа Мартина настал час заточения. Писатель сам разрешал фанатам запереть себя в этот день, если не допишет книгу
Статьи
-
29 июля 2020, 18:29Набокова, Есенина, Маяковского, Шолохова спрячут от детей под ключ. Так рекомендует Минкульт российским библиотекам. «Фонтанка» узнала, где городские читальни теперь будут хранить «запрещенку», и почему под замок могут попасть даже Дюма с Конан Дойлом.
-
28 июля 2020, 10:19Музыкальный продюсер, совладелец клуба «Морзе» и автор популярного телеграм-канала «Пока Мадонна Спит», посвященного новой музыке, Денис Рубин по просьбе «Фонтанки» выбрал самые интересные, на его вкус, альбомы июля, которые вы могли пропустить. И аргументировал выбор.
-
26 июля 2020, 11:28Границы ещё не открыли, поля Прованса до сих пор недоступны, а на родных пляжах Сочи россиянам не протолкнуться. В этот сложный для туризма коронавирусный год русская природа и ее популяризаторы внезапно обнаружили себя «на коне». Если вы не прочь пройтись по тайным маршрутам в Ленобласти, встретить рассвет посреди тумана или хотя бы мысленно оказаться на заброшенном маяке на Курилах, наша подборка вам пригодится. Фотографы и блогеры поделились списком любимых мест, рассказали, куда ехать за тишиной, а куда — за тюленями и заброшенными маяками на скалах.
-
20 июля 2020, 19:00На русском языке вышел «Северо-Запад» Зэди Смит — роман о том, как место не красит человека, а уничтожает. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала книгу и объясняет, почему она должна стать настольной для российских писателей.
-
-
-
-
-