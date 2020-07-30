«Короче говоря: мы застряли». Директор Кунсткамеры рассказал, почему одобрение Главгосэкспертизой проекта архива — не главное

30 июля 2020, 14:47
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Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Андрей Головнев в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что является главным тормозом развития музея. С его слов, полученное 29 июля от Главгосэкспертизы одобрение проекта создания архива в Озерках, – «опорный пункт в пространстве и во времени»: оно делает возможным запуск строительных работ. Однако не строительство архива на Заповедной улице — основная головная боль администрации научного учреждения.

«Нас много, что держит, хотя бы неудержимы, – шутит директор. – Самый «тяжелый башмак» — это Таможенный (в Таможенном переулке находится главное здание музея — прим.ред.). Потому что проходит одна фаза экспертизы за другой, и все они находят разные несоответствия. Время идет, тянет за собой перемены всех видов слагаемых или условий теоремы. Короче говоря: мы застряли вот в этом бесконечном долгострое и ремонте, тянущемся с начала 2000-х годов. Это половина Кунсткамеры, считайте, – которая, во-первых, стоит и не полностью работает (третий этаж заблокирован недоремонтом), а во-вторых, мы не можем запустить реэкспозицию, хотя к ней во многом готовы. Вот у нас главный тормоз».

Тем не менее, работы по зданию фондохранилища на Заповедной улице, 4,5 миллиарда рублей на которые выделил год назад премьер-министр Дмитрий Медведев, тоже не обещают быть легкими.

«Там же еще нужно правильно обойтись со старым зданием — оно же морально и физически устарело, – напоминает Андрей Головнев. – Его не похоронить надо, а реанимировать, оставив от него то, что можно использовать. Это тоже, по-моему, хирургия достаточно утонченная. Очень бы хотелось, чтобы все это получилось во имя надежности нашего будущего».

Здание будущего фондохранилища на Заповедной улице. Съемка 2019 года
Здание будущего фондохранилища на Заповедной улице. Съемка 2019 года

Фото: Михаил Огнев

Со слов директора Кунсткамеры, строительными работами будет заниматься не само учреждение, и не курирующее его министерство, а минстрой. Территория будет передана под строительные работы в конце лета — начале осени. И осенью же работы начнутся.

«Это новые пространства, новые возможности по науке, новые возможности по музейному делу, – обрисовывает перспективы Головнев. – Мы надеемся, что к 300-летию Академии Наук (2024 год — прим.ред.) мы подготовимся настолько, что еще и ленточку перережем торжественно».

Напомним, 8 июля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 4,5 миллиардов рублей на строительство научно-хранительского центра Кунсткамеры в Приморском районе Петербурга. Выехав на место, корреспондент «Фонтанки» обнаружил заброшенное недостроенное здание без охраны и признаков жизни. Здание изначально возводилось для научно-исследовательского института прикладной астрономии РАН.

«Фонтанка.ру»

От императоров до семей репрессированых: Русский музей показывает дары за 125 лет

29 июля 2020, 15:08
Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено порядка полутора тысяч предметов почти от 600 дарителей: начиная от императорских подарков (среди них такие хиты, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Садко» Ильи Репина) и до новейших вещей наших современников, от древнерусской иконописи и народного искусства до авангарда и Игоря и Екатерины Пестовых.

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