«Короче говоря: мы застряли». Директор Кунсткамеры рассказал, почему одобрение Главгосэкспертизой проекта архива — не главное

Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Андрей Головнев в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что является главным тормозом развития музея. С его слов, полученное 29 июля от Главгосэкспертизы одобрение проекта создания архива в Озерках, – «опорный пункт в пространстве и во времени»: оно делает возможным запуск строительных работ. Однако не строительство архива на Заповедной улице — основная головная боль администрации научного учреждения.

«Нас много, что держит, хотя бы неудержимы, – шутит директор. – Самый «тяжелый башмак» — это Таможенный (в Таможенном переулке находится главное здание музея — прим.ред.). Потому что проходит одна фаза экспертизы за другой, и все они находят разные несоответствия. Время идет, тянет за собой перемены всех видов слагаемых или условий теоремы. Короче говоря: мы застряли вот в этом бесконечном долгострое и ремонте, тянущемся с начала 2000-х годов. Это половина Кунсткамеры, считайте, – которая, во-первых, стоит и не полностью работает (третий этаж заблокирован недоремонтом), а во-вторых, мы не можем запустить реэкспозицию, хотя к ней во многом готовы. Вот у нас главный тормоз».

Тем не менее, работы по зданию фондохранилища на Заповедной улице, 4,5 миллиарда рублей на которые выделил год назад премьер-министр Дмитрий Медведев, тоже не обещают быть легкими.

«Там же еще нужно правильно обойтись со старым зданием — оно же морально и физически устарело, – напоминает Андрей Головнев. – Его не похоронить надо, а реанимировать, оставив от него то, что можно использовать. Это тоже, по-моему, хирургия достаточно утонченная. Очень бы хотелось, чтобы все это получилось во имя надежности нашего будущего».



Здание будущего фондохранилища на Заповедной улице. Съемка 2019 года



Фото: Михаил Огнев Здание будущего фондохранилища на Заповедной улице. Съемка 2019 годаФото: Михаил Огнев

Со слов директора Кунсткамеры, строительными работами будет заниматься не само учреждение, и не курирующее его министерство, а минстрой. Территория будет передана под строительные работы в конце лета — начале осени. И осенью же работы начнутся.

«Это новые пространства, новые возможности по науке, новые возможности по музейному делу, – обрисовывает перспективы Головнев. – Мы надеемся, что к 300-летию Академии Наук (2024 год — прим.ред.) мы подготовимся настолько, что еще и ленточку перережем торжественно».

Напомним, 8 июля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 4,5 миллиардов рублей на строительство научно-хранительского центра Кунсткамеры в Приморском районе Петербурга. Выехав на место, корреспондент «Фонтанки» обнаружил заброшенное недостроенное здание без охраны и признаков жизни. Здание изначально возводилось для научно-исследовательского института прикладной астрономии РАН.

«Фонтанка.ру»