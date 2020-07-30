Названы любимые книги российских заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний узнала, какие книги чаще всего читают заключенные. Самым популярным произведением в российских колониях оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В «топ-10» также вошли «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье» Льва Толстого, а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова.
В числе иностранной классики перечислены «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, а также «Отверженные» Виктора Гюго. Список 30 июля приводят РИА Новости.
Фото: Pixabay
Как сообщается на сайте ФСИН, опрос проводился к началу акции «Твои друзья — книги», которая продлится с 31 июля до 7 августа. В тюрьмы будут приходить библиотекари, приглашённые писатели и поэты, сотрудникам колоний предложат поучаствовать в конкурсах косплеев по мотивам художественных произведений, а заключённым — посмотреть фильм про Льва Толстого.
В январе 2020 года арестантам «Матросской тишины» запретили заказывать книги из интернет-магазина OZON. Проводить досуг предложили со сборником сканвордов, учебником английского и Уголовно-процессуальный кодексом.
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