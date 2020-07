Для Джорджа Мартина настал час заточения. Писатель сам разрешал фанатам запереть себя в этот день, если не допишет книгу

‘анаты ƒжорджа –. –. ћартина создател€ цикла «ѕеснь льда и пламени», на котором основан сериал «»гра ѕрестолов», 29 июл€ запустили флешмоб в сети. ќни призывают как можно скорее заточить писател€ в хижине у озера серной кислоты. ак оказалось, в происход€щем автор виноват сам.

≈щЄ в мае 2019 года ћартин, который пишет книги годами, опубликовал запись в своЄм блоге. ќн за€вил, что «даЄт официальное письменное разрешение» запереть его «в небольшой хижине на ”айт-јйленд с видом на озеро серной кислоты», если предпоследн€€ часть «ѕесни льда и пламени» – роман «¬етра зимы» – не будет готов к началу ¬семирной конвенции научной фантастики 2020 Worldcon в ¬еллингтоне. ¬стреча, хот€ и перешла в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, стартовала 29 июл€. »нформации о том, что писатель закончил работу над книгой, так и не по€вилось.

‘анаты из разных стран припоминают писателю его обещание. ќни пост€т в Twitter записи о предсто€щем заключении, пишут, что врем€ пришло, и шут€т о том, что кто-нибудь наверн€ка уже ломитс€ к ћартину в дверь с криками «¬з€ть его!»

*knock on George R.R. Martin's door, he opens it*



George R.R. Martin *looks at the large crowd*

So, none of you got dates yet?



Fandom: GET HIM!!!!!!!!!!!