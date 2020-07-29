Для Джорджа Мартина настал час заточения. Писатель сам разрешал фанатам запереть себя в этот день, если не допишет книгу Версия для печати Tweet

Фанаты Джорджа Р. Р. Мартина создателя цикла «Песнь льда и пламени», на котором основан сериал «Игра Престолов», 29 июля запустили флешмоб в сети. Они призывают как можно скорее заточить писателя в хижине у озера серной кислоты. Как оказалось, в происходящем автор виноват сам.

Ещё в мае 2019 года Мартин, который пишет книги годами, опубликовал запись в своём блоге. Он заявил, что «даёт официальное письменное разрешение» запереть его «в небольшой хижине на Уайт-Айленд с видом на озеро серной кислоты», если предпоследняя часть «Песни льда и пламени» – роман «Ветра зимы» – не будет готов к началу Всемирной конвенции научной фантастики 2020 Worldcon в Веллингтоне. Встреча, хотя и перешла в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса, стартовала 29 июля. Информации о том, что писатель закончил работу над книгой, так и не появилось.

Фанаты из разных стран припоминают писателю его обещание. Они постят в Twitter записи о предстоящем заключении, пишут, что время пришло, и шутят о том, что кто-нибудь наверняка уже ломится к Мартину в дверь с криками «Взять его!»

*knock on George R.R. Martin's door, he opens it*



George R.R. Martin *looks at the large crowd*

So, none of you got dates yet?



Fandom: GET HIM!!!!!!!!!!! — Alec (@alecwriter120) July 29, 2020

George R. R. Martin at his house right now:pic.twitter.com/kmSbEQisEn — Tyler (@TGCFilms) July 29, 2020

Некоторые припомнили создателю цикла и слова о том, что пандемия коронавируса и изоляция помогла работать над «Ветрами зимы» гораздо быстрее, а книга «неуклонно продвигается вперёд». Об этом писатель также сообщил сам на своём сайте в июне 2020 года.

«Мартин – из тех людей, которые говорят, что способны работать в состоянии стресса, но это не так», – предположил один из пользователей.

Сейчас у нового романа нет даже приблизительной даты выхода. Предыдущая книга серии, «Танец с драконами», была опубликована в 2011 году. Из-за этого сюжет сериала «Игра престолов» обогнал первоисточник и развивался самостоятельно. Как стало известно 22 июля, в новых фильмах – сериале-приквеле «Игры престолов» – действие развернётся за 300 лет до событий основной саги, а зрители узнают историю дома Таргариенов.

«Фонтанка.ру»