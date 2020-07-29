«Чики» не останутся. «Главная премьера лета» с Горбачёвой и Лапенко не продлена на второй сезон

Сериал «Чики», рассказывающих о секс-работницах, которые решили изменить свою жизнь и открыть фитнес-центр, не продлён на второй сезон. Об этом сообщил его создатель, режиссёр Эдуард Оганесян, в интервью изданию The Village.

«Нас не продлили на второй сезон. Когда я писал сценарий, у меня были мысли про второй сезон, но я вам уже не раз сказал, что по ходу написания много чего менялось. То есть официально разговора о продлении у меня с заказчиком не было. И в какой-то момент я сам понял, что продолжение не нужно. Понял это достаточно четко», — сказал Оганесян. По его словам, концовка первого сезона и не предусматривала продолжения.

Напомним, несколько дней назад в Петербурге общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец (аппарат, как уточняет «Коммерсантъ», не является государственным органом и не имеет отношения к институту уполномоченных по правам человека в России) заявила о «пропаганде ЛГБТ и феминизма» в сериале. В соцсетях платформы More.tv опубликовали пост о том, что сериал доступен целиком только по платной подписке и вообще имеет рейтинг 18+.

«Проект несет глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей и обращает внимание на значение семьи, важность участия отцов в воспитании детей. Также в сериале поднимается серьезная тема социального насилия», – говорилось в посте, с указанием, что в рамках социальной кампании для поддержки жертв насилия на телефон доверия поступило свыше 500 звонков.

«Возможно, чьи-то жизни удалось спасти именно благодаря сериалу», – подводили итоги авторы сообщения.

Первый эпизод «Чик» вышел на платформе More.tv в начале июня и получил слоган «Главная премьера лета». В истории в числе прочих снялись Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова и Антон Лапенко. Последний прославился в 2019 году благодаря скетчам и роликам на YouTube и в Instagram в стиле 1990-х годов.

«Фонтанка.ру»