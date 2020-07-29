Автопортрет Рембрандта ушел с молотка в Лондоне за рекордную сумму. За него бились шестеро Версия для печати Tweet

Картина Рембрандта ушла с молотка в Лондоне за 14,5 миллиона фунтов стерлингов — порядка 1,3 миллиарда рублей. Торги прошли 28 июля. Как подчеркнули, специалисты аукционного дома Sotheby's , это рекордная сумма, которую когда-либо отдавали за автопортреты голландских художников.

Картина датирована 1632 годом, тогда автору было 26 лет. По утверждению специалистов, автопортрет является одним из трех, хранившихся в частных коллекциях, и единственным, который когда-либо выставлялся на торги. Рембрандт на полотне одет в парадный костюм — чёрную шляпу и воротник с рюшами. В праздничной одежде художник изображал себя всего на двух портретах из всех написанных. Кто именно приобрёл работу — не сообщается. Торги происходили в онлайн-формате. Как пишет FoxNews, на картину кисти Рембрандта претендовали шестеро коллекционеров.

Помимо автопортрета голландского мастера, с молотка за £2,23 млн также ушёл триптих Бэнкси на тему миграционного кризиса в Европе. Средства от продажи работ 2017 года пойдут на помощь больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Топ-лотом торгов стала абстракционистская картина испанца Хоана Миро «Живопись (Женщина в красной шляпе)» 1927 года. Она ушла с молотка за £22,3 млн. Эта картина стала самой дорогой из проданных на рынке искусства в Европе в этом году.

«Фонтанка.ру»