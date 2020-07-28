Объявлены номинанты телепремии EMMY-2020
Сегодня вечером в Лос-Анджелесе Американская телеакадемия объявила номинантов телевизионного «Оскара» – премии EMMY-2020.
Фото: Emmys.com
Лидерами по числу номинаций среди драматических телесериалов оказались сразу два телепроекта: жёсткая драма про медиа-бизнес и семью медиамагнатов «Наследники» и семейная история про наркотики и спасение от мафии «Озарк». Обе теледрамы представлены в 18 категориях каждая. Почётное третье место по числу номинаций – у спин-оффа по вселенной «Звёздных войн» телесериала «Мандалорец», который обошёл «Убивая Еву» и «Корону» с 15 номинациями.
В номинации «Лучшая актриса драматического телесериала» представлена Дженнифер Энистон за роль в сериале о телевизионном закулисье – «Утреннее шоу». Конкуренцию ей составят Оливия Коулман («Корона»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Лора Линни («Озарк»), Сандра О («Убивая Еву»), Зендая («Эйфория»).
Из комедийных телесериалов третий год подряд всех обошел ретро-сериал о становлении женского стэнд-апа в Нью-Йорке середины 20 века «Удивительная миссис Мейзел» — у него сразу 20 номинаций. На втором месте по числу номинаций — 15 — оказался не очень известный в России гротескный комедийный проект «Шиттс Крик» про разорившуюся гламурную семью из Лос-Анджелесе. Исполнительница главной роли в этом телешоу, комедийная актриса Кэтрин О’Хара представлена в номинации «Лучшая актриса комедийного телесериала». Из совсем новых телесериалов заслуженно оказался замечен и представлен в 4 категориях – проект Netflix «Мёртв для меня». Исполнительницы главных ролей – Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини также составят конкуренцию Кэтрин О’Харе и Рэйчел Броснахэн (миссис Мейзел).
Из мини-сериалов безоговорочное лидерство у нашумевшей комикс-драмы HBO – «Хранители» (26 номинаций), а затем с 10 номинациями идёт продюсерский проект Кейт Бланшетт «Миссис Америка». Австралийская кинодива сыграла роль главного врага американского феминизма и эмансипации – консервативную даму-политика из 1970-х Филлис Шлэфли.
Если говорить в целом, то среди номинантов EMMY этого года много новых и оригинальных телесериалов, среди которых и «Утренне шоу», и «Мёртв для меня», и «Шиттс Крик», и всё тот же «Мандалорец». Конечно, не обошлось и без признанных лидеров прошлых лет типа «Убивая Еву», «Рассказ служанки», «Это мы», «Лучше звоните Солу», «Удивительная миссис Мейзел». Эмансипация, сильные женщины, разрыв шаблонов и суровая правда о закулисье самых разных сфер жизни, в которых царит шовинизм, расизм, гомофобия и прочие виды дискриминации – вот проблемы, которые поднимают в своих сюжетах все выдвинутые телесериалы этого года. Также стоит отметить, что подавляющее большинство номинаций EMMY-2020 досталось проектам стриминга – один только Netflix представлен сразу в 160 категориях.
72-я торжественная церемония EMMY Awards пройдёт 20 сентября 2020 года в эфире американского телеканала ABC. Эта награда чествует исключительно телепроекты из вечернего прайм-тайма. Пока не известно, в каком виде состоится само шоу: онлайн или все эе ни эпидемия, ни протесты не помешают церемонии. С полным списком номинантов EMMY 2020 можно ознакомиться на официальной странице Американской телеакадемии.
Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»
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