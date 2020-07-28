«Ни сна, ни отдыха измученной душе» или «Что день грядущий мне готовит?» Петербуржцы выберут, что, разводясь, им споет Дворцовый мост
8 августа Дворцовый мост разведут под музыку. Под какую именно — комитет по культуре предложил выбрать горожанам. Соответствующее голосование проходит в группе ведомства в социальной сети ВКонтакте. Выбрать можно только из оперных композиций, причем — по определенному списку. Его составил художественный руководитель театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело.
Среди вариантов — хиты русской и зарубежной классической музыки. Например, Дворцовый мост сможет поддержать опоздавших на ту сторону задумчивой арией Ленского перед дуэлью – «Что день грядущий мне готовит?» или более задорной арией Германа из «Пиковой дамы»: «Вся наша жизнь — игра». Для тех, кто собирается застревать на ночь у мостов не один — есть песенка Герцога из «Риголетто» про сердце красавицы, склонное к измене. Или даже Хабанера из «Кармен» («У любви, как у пташки, крылья»). А для реалистов — ария Князя Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» из одноименной оперы Бородина.
Повод для плебисцита — открытие фестиваля «Опера — всем»: он пройдет в городских уличных пространствах в «живом» формате с 8 по 22 августа. Опрос «Подари голос Дворцовому мосту» планируется завершить к 6 августа.
«Фонтанка.ру»
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