Режиссер фильма по роману Пелевина Empire V, где снимался Оксимирон, рассказал о выходе на экраны Версия для печати Tweet

Премьера фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина Empire V состоится в начале 2021 года. Об этом режиссер Виктор Гинзбург сообщил изданию «Москвич».

Режиссер также рассказал о том, как искал «вампирские» места среди застройки Москвы, в чем ему очень помогли творения архитектора Шехтеля. Съемки проходили также на Рублевке, в заброшенном цеху Люблинского литейно-механического завода, на Патриарших прудах, в ГУМе, ЦУМе и обычных дворах. Кроме того, Гинзбург анонсировал кадры ночной Москвы «с высоты полета летучей мыши».

Напомним, фильм с участием рэпера Оксимирона, Павла Табакова, Таи Радченко, Веры Алентовой и других был анонсирован еще в 2017 году: в сентябре того года начались съемки. Первоначально планировалось, что картина выйдет на экраны в ноябре 2018 года. Перед началом 2019 года «Фонтанка» даже включала фильм в список самых ожидаемых картин — однако, предупреждая, что опыт работы того же режиссера над картиной «Generation П» говорит о том, что переносы еще возможны.

«Фонтанка.ру»