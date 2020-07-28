Минкульт обязал библиотеки запирать под ключ литературу 18+
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министерства культуры, регулирующий выдачу и хранение общедоступными библиотеками литературы, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей.
Согласно этому документу, зарегистрированному минюстом 27 июля, общедоступные библиотеки «обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей» информационной продукции 18+. Такие издания минкульт предлагает размещать «в отдаленном от общего зала, доступ в который имеют несовершеннолетние, помещении (комнате, хранилище), закрываемом на ключ», а если это невозможно — «в отдельно стоящем книжном шкафу (стеллаже, полке), находящемся под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и расположенном вне доступа к нему детей». Если же речь идет о многозальных библиотеках — то в залах, предназначенных для взрослых.
Выдавать книги 18+ тем, кто не достиг этого возраста, запрещено.
Напомним, ранее думский комитет по культуре внес законопроект, призванный внести уточнения в законодательство в этой сфере и избежать избыточной маркировки на произведениях литературы, кинематографии и искусства — чтобы под запрет к распространению среди детей не попадала классика литературы и искусства.
«Фонтанка.ру»
Новая музыка июля: первостатейный нуар, вечеринка тусовки Кендрика Ламара и каверы на Шевчука
Новости
-
-
28 июля 2020 - «Довод» Кристофера Нолана обрел дату проката в России. Осталось открыть петербургские кинотеатры
-
28 июля 2020 - Минкульт обязал библиотеки запирать под ключ литературу 18+
-
27 июля 2020 - Netflix выпустит приквел «Ведьмака». Зрителям покажут зарождение Вселенной
-
27 июля 2020 - Комитет по культуре поддержит негосударственные театры со второй попытки
-
27 июля 2020 - На бесплатные экскурсии и квесты для горожан по зданиям-памятникам архитектуры выделят 10 миллионов
Статьи
-
26 июля 2020, 11:28Границы ещё не открыли, поля Прованса до сих пор недоступны, а на родных пляжах Сочи россиянам не протолкнуться. В этот сложный для туризма коронавирусный год русская природа и ее популяризаторы внезапно обнаружили себя «на коне». Если вы не прочь пройтись по тайным маршрутам в Ленобласти, встретить рассвет посреди тумана или хотя бы мысленно оказаться на заброшенном маяке на Курилах, наша подборка вам пригодится. Фотографы и блогеры поделились списком любимых мест, рассказали, куда ехать за тишиной, а куда — за тюленями и заброшенными маяками на скалах.
-
23 июля 2020, 21:03На этих выходных займитесь охотой на бабочек, отправьтесь на поиски необычных парадных, подпойте музыкантам со всего света и побывайте на постановке самого скандального оперного режиссёра.
-
20 июля 2020, 19:00На русском языке вышел «Северо-Запад» Зэди Смит — роман о том, как место не красит человека, а уничтожает. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала книгу и объясняет, почему она должна стать настольной для российских писателей.
-
18 июля 2020, 19:45В Саду Бенуа, что рядом с парком Сосновка, 18 июля открылась выставка «Summer Garden/Летний сад». Девиз конкурса, на котором были отобраны работы, - «Городу нужен новый Летний сад!»
-
-
-
-
-