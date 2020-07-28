Минкульт обязал библиотеки запирать под ключ литературу 18+

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министерства культуры, регулирующий выдачу и хранение общедоступными библиотеками литературы, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей.

Согласно этому документу, зарегистрированному минюстом 27 июля, общедоступные библиотеки «обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей» информационной продукции 18+. Такие издания минкульт предлагает размещать «в отдаленном от общего зала, доступ в который имеют несовершеннолетние, помещении (комнате, хранилище), закрываемом на ключ», а если это невозможно — «в отдельно стоящем книжном шкафу (стеллаже, полке), находящемся под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и расположенном вне доступа к нему детей». Если же речь идет о многозальных библиотеках — то в залах, предназначенных для взрослых.

Выдавать книги 18+ тем, кто не достиг этого возраста, запрещено.

Напомним, ранее думский комитет по культуре внес законопроект, призванный внести уточнения в законодательство в этой сфере и избежать избыточной маркировки на произведениях литературы, кинематографии и искусства — чтобы под запрет к распространению среди детей не попадала классика литературы и искусства.

«Фонтанка.ру»