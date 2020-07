Новая музыка июля: первостатейный нуар, вечеринка тусовки Кендрика Ламара и каверы на Шевчука

‘ото: скриншот с сайта YouTube Ќова€ музыка июл€: первостатейный нуар, вечеринка тусовки ендрика Ћамара и каверы на Ўевчука ¬ерси€ дл€ печати Tweet

ћузыкальный продюсер, совладелец клуба «ћорзе» и автор попул€рного телеграм-канала «ѕока ћадонна —пит», посв€щенного новой музыке, ƒенис –убин по просьбе «‘онтанки» выбрал самые интересные, на его вкус, альбомы июл€, которые вы могли пропустить. » аргументировал выбор.

««вуковые пейзажи» от «ниндз€»

Julianna Barwick, медитативный композитор, уверенно чувствующа€ себ€ как в компании минималистов, так и среди самых актуальных электронщиков, выпустила новый альбом Healing Is A Miracle на прославленном лэйбле Ninja Tune. Ћет двадцать назад сам факт по€влени€ на этом лэйбле считывалс€ любым меломаном как безусловный культурный код. јртист, попавший в армию «ниндз€», автоматически оказывалс€ «на передовой» «умной» электроники. —пуст€ дес€тилети€, бренд утратил подобную безусловность, основательно размыв жанровые границы своих изданий. ћолодые слушатели могут вообще не знать о его существовании. ¬прочем, это не мешает ему до сих пор держать удар и блюсти надлежащее качество материала.

Julianna Barwick занимаетс€ созданием звуковых пейзажей. ¬ английском определении soundscape звучит более интригующе и созвучно слову escape (побег), что в нынешнем контексте безоговорочно определ€етс€ как акт уклонени€ от новой карантинной реальности. ћедленные, идущие в раскачку мелодии, в которых соедин€ютс€ на первый взгл€д чужеродные электрические биты и пульсации с хоральными распевами. Ќеспешна€ и обволакивающа€ музыка, наполненна€ энергией и силой. ƒл€ любителей коллабораций в альбоме припасены специальные гости в лице Jonsi из Sigur Ros и модного электронщика Nosaj Thing.

оллаж с участием звезд этнической музыки

≈ще один альбом июл€ от Ninja Tune принадлежит отцам-основател€м лэйбла – дуэту Coldcut, а также целой бригаде артистов из јфрики и ≈вропы. јльбом... даже не альбом – проект Keleketla! – результат участи€ Coldcut в прекрасной и идеалистической программе In Place of War. ≈е, возможно, наивна€, но благородна€ мисси€, – пытатьс€ при помощи искусства восстанавливать мир в местах вооруженных конфликтов. Ёта программа разворачиваетс€ на африканском континенте и привлекает дл€ своей реализации артистов со всего света. –езультатом участи€ Coldcut стала иде€ большого музыкального коллажа с участием звезд мировой этнической музыки, джаза и электроники.

Ќад альбомом, в самых современных традици€х, по принципу call-response (когда материал отправл€етс€ удаленному адресату, дорабатываетс€ им и возвращаетс€ обратно), трудились как совершенно не известные африканские музыканты, так и звезды первой величины, такие как Shabaka Hutchings и великий барабанщик и пропагандист афро-бита “они јллен. стати, работа в этом проекте стала дл€ него последней. јллен скончалс€ несколько мес€цев назад, но успел оставить свой след в этом проекте. “оже своеобразный call-response.

ћузыкальный материал альбома – очень энергична€ и витальна€ смесь морфологически схожих афро- и электробита, подкрепленна€ дл€ окончательной и безоговорочной победы джазовыми пульсаци€ми и колоритной рэп-читкой. ѕод каждый звук этого альбома инстинктивно хочетс€ танцевать. ј никакого иного эффекта эта музыка и не признает.

„ики против газлайтинга

ѕочти неизвестный в –оссии и бешено попул€рный в —Ўј женский ансамбль Dixie Chicks проигнорировал «карантинные обсто€тельства», зато, в свете американских трендов, живо отреагировал и на движени€ Black Lives Matter и MeToo. ¬о-первых, группа избавилась в своем названии от слова Dixie, так как его происхождение св€зано с территорией, исторически ассоциирующейс€ с рабовладельческими штатами. ¬о-вторых, новый альбом новоиспечЄнного ансамбл€ The Chicks получил название Gaslighter и концептуально посв€щен темам домашнего насили€.

–адует, что эти остросоциальные телодвижени€ никак не сказались на качестве музыки. јнсамбль, много лет назад умудрившийс€, игра€ кантри, обосноватьс€ на вершинах американских хит-парадов и обогнать по числу проданных альбомов всех известных поп-див, продолжает гнуть свою кантри-линию. » на фундаменте этого специфического и нишевого музыкального стил€ умело строит качественную и нескучную поп-музыку.

»роничный рок-абсурд от ботаников из ƒетройта

ƒетройтский пост-рок-коллектив Protomartyr никогда не будет претендовать на платиновый успех The Chicks. ” пост-рока вообще есть «лимит» на аудиторию, и лишь отдельные представители жанра добиваютс€ относительного коммерческого успеха. ќднако данное обсто€тельство никак не соотноситс€ с качеством музыки. Protomartyr интересны тем, что свободно относ€тс€ к соблюдению стилистических рамок и непринужденно используют в своем творчестве приемы из несвойственных пост-року музыкальных жанров. Ќа альбомах группы €вственно чувствуетс€ вли€ние фри-джаза, который в данном случае не уводит музыку в дебри заумного и сложного авангарда, а наоборот делает ее более определенной и интересной.

„то еще совершенно не характерно дл€ пост-рока, но принципиально дл€ Protomartyr – это тексты песен. ѕост-рок вообще молчаливый жанр, предпочитающий инструменталы. ќднако в Protomartyr главна€ фигура, определ€юща€ особое своеобразие коллектива – это ее вокалист, сочин€ющий тексты, полные ироничного абсурда. Ќа новом альбоме Ultimate Success Today это особенно очевидно. √л€д€ на фотографии коллектива, сразу понимаешь, что парни не гон€тс€ за медийной попул€рностью и предпочитают оставатьс€ в образе затюканных ботаников. “ак и спрос меньше, не надо соответствовать никаким канонам, а освободившеес€ от несосто€вшихс€ фото-сессий врем€ можно провести с гораздо большей пользой дл€ музыки.

Dinner Party тусовки ендрика Ћамара

≈ще один вневременной проект, принципиально игнорирующий все сиюминутные новости, относитс€ к современному джазу – это Dinner Party – одноразова€ коллабораци€ самых передовых и обласканных вниманием аудитории музыкантов, которые научились make jazz great again.

«а проектом сто€т такие монстры, как Robert Glasper, Kamasi Washington, 9th Wonder и Terrace Martin. ¬се они – часть большой музыкальной тусовки, собравшейс€ вокруг попул€рного рэпера Kendrick Lamar. “усовка эта находитс€ в состо€нии посто€нного мерцани€, она похожа на бесконечно сжимающуюс€ и расшир€ющуюс€ вселенную. –езультат этих колебаний – новые проекты, часто собирающиес€ ради одного альбома. ¬не зависимости от того, кто оказалс€ инициатором очередной музыкальной затеи, так или иначе в ней отмет€тс€ почти все участники этой компании.

Dinner Party инициировал Robert Glasper, и, по его словам, в нем он исследовал способы взаимодействи€ джаза и хип-хопа. ¬ообще, в таком взаимодействии нет ничего нового. √лавное, чего удалось избежать музыкантам в данном проекте – напрашивающейс€ хитовости подобного симбиоза. ћузыка на альбоме скорее бережна€, чем страстна€. ¬р€д ли он надолго останетс€ в вашем плеере, но в те минуты, когда захочетс€ чего-нибудь умного и изобретательного, чувственного и умеренно сложного – послушать альбом Dinner Party будет самым удачным выбором.

ћузыкальный нуар от серого кардинала брит-попа

Ќевольно вступает в резонанс с нынешними временами последн€€ пластинка великого британца, «серого кардинала» брит-попа ƒжарвиса окера. ƒл€ многих из нас именно €вление его группы Pulp и их эпохального альбома Different Classes стало окончательным доводом в пользу серьезного отношени€ к этому стилю. «ан€тно, что, в отличие от своих коллег по цеху – Oasis, Blur, Charlatans и других, – Pulp начали свою музыкальную карьеру задолго до по€влени€ брит-попа. ј в его «воды» вошли уже будучи состо€вшимис€ артистами. ѕо этой причине окер вр€д ли испытывал какие-то сентиментальные прив€занности к жанру, и один из первых ушел в эксперименты с другими музыкальными стил€ми.

Ќынешний его проект – очередной экспериментальный этап. ќн получил нахальное название Jarv Is и изначально рассматривалс€ окером как сугубо концертный коллектив, предназначенный только дл€ живых выступлений. Ћишь авторитет саунд-продюсера ƒжеффа Ѕэрроу, участника легендарных Portishead, заставил ƒжарвиса окера зафиксировать новый материал и превратить его в студийный альбом Beyond The Pale. ќднако музыканты постарались при записи сохранить концертное ощущение. ѕо этой причине альбом полон шероховатостей и легкой небрежности.

јльбом был прохладно встречен европейской прессой, но по большому счету, пластинка получилась велика€. ¬олшебным образом ƒжарвис окер вступил на инфернальную сторону. ≈го песни стали напоминать коэновские гимны времен «ѕрирожденных убийц» или поздние экзерсисы Barry Adamson. ¬ общем, первостатейный музыкальный нуар, к вершинам которого удаетс€ прикоснутьс€ лишь избранным. ѕотому что дл€ его исполнени€ нужно об€зательно суметь продать свою душу, да еще и вы€снить, кому именно ее продать.

«√ибкий график» (дл€) маргиналов

„то касаетс€ русской музыки, в июле здесь все оказалось слишком спокойно. Ќовых достойных внимани€ альбомов нашлось ровно один.

ѕолновесную работу, альбом «√ибкий график», представил московский концептуальный ансамбль «√Ў». –анее он был известен публике под именем Glintshake и €вл€л собой исключительно €ркую смесь «мамоновщины» и «агузаровщины». —ловно самые маргинальные и заметные представители московской рок-лаборатории случайно реинкарнировались в одном отдельно вз€том ансамбле. Ёксцентрична€ вокалистка «давала на сцене јгузарову», а «музыку ћу» делал один из самых талантливых и изобретательных музыкантов столицы, гитарист ∆ен€ √орбунов.

ѕомимо «√Ў», ∆ен€ активно трудитс€ еще в одном странном проекте Intourist, который поставил своей целью соединить хипстерский рок с лучшими традици€ми инструментального авангарда и спонтанной музыки. » похоже, что Intourist основательно повли€л и на «√Ў». ѕотому что новый альбом совсем наплевал на хоть какие-то правила современной попул€рной музыки. ѕесни лишь условно остались песн€ми, ибо разделены паузами и обозначены символическими названи€ми. Ќо они стали бесцеремонно длинными и избавились напрочь от узнаваемого вокала.

Ёту музыку слушать интересно, однако на прот€жении всего альбома остаетс€ ощущение того, что фанаты «√Ў» почувствуют себ€ преданными. ’от€ при благопри€тном исходе (а это часто получаетс€ у √орбунова), после этой пластинки будет положено начало новому актуальному тренду, и толпы молодых маргиналов начнут неистово слушать инструменталы.

≈ще несколько синглов:

ќдиночные залпы станов€тс€ все более расхожей практикой среди музыкантов: новое врем€ – новые правила. —разу два попул€рных коллектива выпустили песни, в которых определенно содержатс€ намеки на злободневную дл€ –оссии политическую тему. ќбе песни говор€т как бы антиэзоповым €зыком. “о есть не пр€чут скрытый смысл за безобидными словами, а как будто наоборот: даже в название вынос€т конкретный message. Ќо сюжет при этом транслируют самый что ни на есть лирический.

√руппа «—амое Ѕольшое ѕростое „исло» выпустила песню «Ќадоел» с вполне конкретным рефреном, призывающим, наконец, «уходить». ќднако, в сухом остатке как бы получилась песн€ про неудачные романтические отношени€.





ј группа OQJAV сочинила неожиданный и совершенно убойный романс «„естный выбор», достойный оказатьс€ в лучшем советском фильме. » да, он тоже про любовь. » да, его название и его сюжет тоже не оставл€ют вариантов дл€ трактовки.

≈ще два российских сингла не касались политики, но вступали в диалог с самой политизированной российской группой.

—отрудники российского филиала компании OneRPM не так давно запустили очередной трибьют-проект, на этот раз посв€щЄнный сорокалетию группы ёри€ Ўевчука. “ак случилось, что самые €ркие кавер-версии по€вились именно в июле.

ќдна из них принадлежит јнтохе ћ—, удивительному барду нашего времени, артисту слегка юродивого образа, сумевшему превратить фанк в музыку российских новостроек. ќн до неузнаваемости преобразил песню «“ы не один» и обнаружил в ней совершенно новое солнечное настроение, ничем при этом не навредив оригиналу.

Ѕелорусский музыкант с криминальным прошлым Ciроп, кстати, претендующий стать очередной музыкальной сенсацией в –оссии, пошел по пути Ќойза ћ—. “ак же, как Ќойз добавил своих слов к песне Ћетова, так и —iроп снабдил плакатную «–одину» новым текстом, снова превратив ее в злободневную и €ростную агитку.

ј общее настроение замедленности, невесомости, заторможенности – всего того, что подспудно встраивает в нас нынешн€€ странна€ эпоха – попыталс€ отразить и нащупать в своей медленной, словно остановившейс€ во времени, песне «¬ €нтаре» ѕаша јртемьев и его группа Artemiev. “€гуче-т€гостна€ мелоди€. расивое название, которое, разумеетс€ обернетс€ единственно возможным образом – мухи, заключенной в €нтарь.

«ћы стали свидетел€ми неверо€тных событий, этой весной весь мир словно замер в т€гучем ожидании, – комментирует сам ѕавел јртемьев. – » мне просто необходимо было это зафиксировать. лип на песню «¬ €нтаре» получилс€ т€гучим, расплавленным, отражающим мои ощущени€ от этого года».

ѕохожие чувства и у автора этих строк. » только одно желание – ощущать себ€ внутри €нтар€, но не ощущать себ€ мухами. — музыкой это становитс€ возможным.

ƒенис –убин, специально дл€ «‘онтанки.ру»