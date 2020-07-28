Фото: скриншот с сайта YouTube Новая музыка июля: первостатейный нуар, вечеринка тусовки Кендрика Ламара и каверы на Шевчука Версия для печати Tweet

Музыкальный продюсер, совладелец клуба «Морзе» и автор популярного телеграм-канала «Пока Мадонна Спит», посвященного новой музыке, Денис Рубин по просьбе «Фонтанки» выбрал самые интересные, на его вкус, альбомы июля, которые вы могли пропустить. И аргументировал выбор.

«Звуковые пейзажи» от «ниндзя»

Julianna Barwick, медитативный композитор, уверенно чувствующая себя как в компании минималистов, так и среди самых актуальных электронщиков, выпустила новый альбом Healing Is A Miracle на прославленном лэйбле Ninja Tune. Лет двадцать назад сам факт появления на этом лэйбле считывался любым меломаном как безусловный культурный код. Артист, попавший в армию «ниндзя», автоматически оказывался «на передовой» «умной» электроники. Спустя десятилетия, бренд утратил подобную безусловность, основательно размыв жанровые границы своих изданий. Молодые слушатели могут вообще не знать о его существовании. Впрочем, это не мешает ему до сих пор держать удар и блюсти надлежащее качество материала.

Julianna Barwick занимается созданием звуковых пейзажей. В английском определении soundscape звучит более интригующе и созвучно слову escape (побег), что в нынешнем контексте безоговорочно определяется как акт уклонения от новой карантинной реальности. Медленные, идущие в раскачку мелодии, в которых соединяются на первый взгляд чужеродные электрические биты и пульсации с хоральными распевами. Неспешная и обволакивающая музыка, наполненная энергией и силой. Для любителей коллабораций в альбоме припасены специальные гости в лице Jonsi из Sigur Ros и модного электронщика Nosaj Thing.

Коллаж с участием звезд этнической музыки

Еще один альбом июля от Ninja Tune принадлежит отцам-основателям лэйбла – дуэту Coldcut, а также целой бригаде артистов из Африки и Европы. Альбом... даже не альбом – проект Keleketla! – результат участия Coldcut в прекрасной и идеалистической программе In Place of War. Ее, возможно, наивная, но благородная миссия, – пытаться при помощи искусства восстанавливать мир в местах вооруженных конфликтов. Эта программа разворачивается на африканском континенте и привлекает для своей реализации артистов со всего света. Результатом участия Coldcut стала идея большого музыкального коллажа с участием звезд мировой этнической музыки, джаза и электроники.

Над альбомом, в самых современных традициях, по принципу call-response (когда материал отправляется удаленному адресату, дорабатывается им и возвращается обратно), трудились как совершенно не известные африканские музыканты, так и звезды первой величины, такие как Shabaka Hutchings и великий барабанщик и пропагандист афро-бита Тони Аллен. Кстати, работа в этом проекте стала для него последней. Аллен скончался несколько месяцев назад, но успел оставить свой след в этом проекте. Тоже своеобразный call-response.

Музыкальный материал альбома – очень энергичная и витальная смесь морфологически схожих афро- и электробита, подкрепленная для окончательной и безоговорочной победы джазовыми пульсациями и колоритной рэп-читкой. Под каждый звук этого альбома инстинктивно хочется танцевать. А никакого иного эффекта эта музыка и не признает.

Чики против газлайтинга

Почти неизвестный в России и бешено популярный в США женский ансамбль Dixie Chicks проигнорировал «карантинные обстоятельства», зато, в свете американских трендов, живо отреагировал и на движения Black Lives Matter и MeToo. Во-первых, группа избавилась в своем названии от слова Dixie, так как его происхождение связано с территорией, исторически ассоциирующейся с рабовладельческими штатами. Во-вторых, новый альбом новоиспечённого ансамбля The Chicks получил название Gaslighter и концептуально посвящен темам домашнего насилия.

Радует, что эти остросоциальные телодвижения никак не сказались на качестве музыки. Ансамбль, много лет назад умудрившийся, играя кантри, обосноваться на вершинах американских хит-парадов и обогнать по числу проданных альбомов всех известных поп-див, продолжает гнуть свою кантри-линию. И на фундаменте этого специфического и нишевого музыкального стиля умело строит качественную и нескучную поп-музыку.

Ироничный рок-абсурд от ботаников из Детройта

Детройтский пост-рок-коллектив Protomartyr никогда не будет претендовать на платиновый успех The Chicks. У пост-рока вообще есть «лимит» на аудиторию, и лишь отдельные представители жанра добиваются относительного коммерческого успеха. Однако данное обстоятельство никак не соотносится с качеством музыки. Protomartyr интересны тем, что свободно относятся к соблюдению стилистических рамок и непринужденно используют в своем творчестве приемы из несвойственных пост-року музыкальных жанров. На альбомах группы явственно чувствуется влияние фри-джаза, который в данном случае не уводит музыку в дебри заумного и сложного авангарда, а наоборот делает ее более определенной и интересной.

Что еще совершенно не характерно для пост-рока, но принципиально для Protomartyr – это тексты песен. Пост-рок вообще молчаливый жанр, предпочитающий инструменталы. Однако в Protomartyr главная фигура, определяющая особое своеобразие коллектива – это ее вокалист, сочиняющий тексты, полные ироничного абсурда. На новом альбоме Ultimate Success Today это особенно очевидно. Глядя на фотографии коллектива, сразу понимаешь, что парни не гонятся за медийной популярностью и предпочитают оставаться в образе затюканных ботаников. Так и спрос меньше, не надо соответствовать никаким канонам, а освободившееся от несостоявшихся фото-сессий время можно провести с гораздо большей пользой для музыки.

Dinner Party тусовки Кендрика Ламара

Еще один вневременной проект, принципиально игнорирующий все сиюминутные новости, относится к современному джазу – это Dinner Party – одноразовая коллаборация самых передовых и обласканных вниманием аудитории музыкантов, которые научились make jazz great again.

За проектом стоят такие монстры, как Robert Glasper, Kamasi Washington, 9th Wonder и Terrace Martin. Все они – часть большой музыкальной тусовки, собравшейся вокруг популярного рэпера Kendrick Lamar. Тусовка эта находится в состоянии постоянного мерцания, она похожа на бесконечно сжимающуюся и расширяющуюся вселенную. Результат этих колебаний – новые проекты, часто собирающиеся ради одного альбома. Вне зависимости от того, кто оказался инициатором очередной музыкальной затеи, так или иначе в ней отметятся почти все участники этой компании.

Dinner Party инициировал Robert Glasper, и, по его словам, в нем он исследовал способы взаимодействия джаза и хип-хопа. Вообще, в таком взаимодействии нет ничего нового. Главное, чего удалось избежать музыкантам в данном проекте – напрашивающейся хитовости подобного симбиоза. Музыка на альбоме скорее бережная, чем страстная. Вряд ли он надолго останется в вашем плеере, но в те минуты, когда захочется чего-нибудь умного и изобретательного, чувственного и умеренно сложного – послушать альбом Dinner Party будет самым удачным выбором.

Музыкальный нуар от серого кардинала брит-попа

Невольно вступает в резонанс с нынешними временами последняя пластинка великого британца, «серого кардинала» брит-попа Джарвиса Кокера. Для многих из нас именно явление его группы Pulp и их эпохального альбома Different Classes стало окончательным доводом в пользу серьезного отношения к этому стилю. Занятно, что, в отличие от своих коллег по цеху – Oasis, Blur, Charlatans и других, – Pulp начали свою музыкальную карьеру задолго до появления брит-попа. А в его «воды» вошли уже будучи состоявшимися артистами. По этой причине Кокер вряд ли испытывал какие-то сентиментальные привязанности к жанру, и один из первых ушел в эксперименты с другими музыкальными стилями.

Нынешний его проект – очередной экспериментальный этап. Он получил нахальное название Jarv Is и изначально рассматривался Кокером как сугубо концертный коллектив, предназначенный только для живых выступлений. Лишь авторитет саунд-продюсера Джеффа Бэрроу, участника легендарных Portishead, заставил Джарвиса Кокера зафиксировать новый материал и превратить его в студийный альбом Beyond The Pale. Однако музыканты постарались при записи сохранить концертное ощущение. По этой причине альбом полон шероховатостей и легкой небрежности.

Альбом был прохладно встречен европейской прессой, но по большому счету, пластинка получилась великая. Волшебным образом Джарвис Кокер вступил на инфернальную сторону. Его песни стали напоминать коэновские гимны времен «Прирожденных убийц» или поздние экзерсисы Barry Adamson. В общем, первостатейный музыкальный нуар, к вершинам которого удается прикоснуться лишь избранным. Потому что для его исполнения нужно обязательно суметь продать свою душу, да еще и выяснить, кому именно ее продать.

«Гибкий график» (для) маргиналов

Что касается русской музыки, в июле здесь все оказалось слишком спокойно. Новых достойных внимания альбомов нашлось ровно один.

Полновесную работу, альбом «Гибкий график», представил московский концептуальный ансамбль «ГШ». Ранее он был известен публике под именем Glintshake и являл собой исключительно яркую смесь «мамоновщины» и «агузаровщины». Словно самые маргинальные и заметные представители московской рок-лаборатории случайно реинкарнировались в одном отдельно взятом ансамбле. Эксцентричная вокалистка «давала на сцене Агузарову», а «музыку Му» делал один из самых талантливых и изобретательных музыкантов столицы, гитарист Женя Горбунов.

Помимо «ГШ», Женя активно трудится еще в одном странном проекте Intourist, который поставил своей целью соединить хипстерский рок с лучшими традициями инструментального авангарда и спонтанной музыки. И похоже, что Intourist основательно повлиял и на «ГШ». Потому что новый альбом совсем наплевал на хоть какие-то правила современной популярной музыки. Песни лишь условно остались песнями, ибо разделены паузами и обозначены символическими названиями. Но они стали бесцеремонно длинными и избавились напрочь от узнаваемого вокала.

Эту музыку слушать интересно, однако на протяжении всего альбома остается ощущение того, что фанаты «ГШ» почувствуют себя преданными. Хотя при благоприятном исходе (а это часто получается у Горбунова), после этой пластинки будет положено начало новому актуальному тренду, и толпы молодых маргиналов начнут неистово слушать инструменталы.

Еще несколько синглов:

Одиночные залпы становятся все более расхожей практикой среди музыкантов: новое время – новые правила. Сразу два популярных коллектива выпустили песни, в которых определенно содержатся намеки на злободневную для России политическую тему. Обе песни говорят как бы антиэзоповым языком. То есть не прячут скрытый смысл за безобидными словами, а как будто наоборот: даже в название выносят конкретный message. Но сюжет при этом транслируют самый что ни на есть лирический.

Группа «Самое Большое Простое Число» выпустила песню «Надоел» с вполне конкретным рефреном, призывающим, наконец, «уходить». Однако, в сухом остатке как бы получилась песня про неудачные романтические отношения.





Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

А группа OQJAV сочинила неожиданный и совершенно убойный романс «Честный выбор», достойный оказаться в лучшем советском фильме. И да, он тоже про любовь. И да, его название и его сюжет тоже не оставляют вариантов для трактовки.

Еще два российских сингла не касались политики, но вступали в диалог с самой политизированной российской группой.

Сотрудники российского филиала компании OneRPM не так давно запустили очередной трибьют-проект, на этот раз посвящённый сорокалетию группы Юрия Шевчука. Так случилось, что самые яркие кавер-версии появились именно в июле.

Одна из них принадлежит Антохе МС, удивительному барду нашего времени, артисту слегка юродивого образа, сумевшему превратить фанк в музыку российских новостроек. Он до неузнаваемости преобразил песню «Ты не один» и обнаружил в ней совершенно новое солнечное настроение, ничем при этом не навредив оригиналу.

Белорусский музыкант с криминальным прошлым Ciроп, кстати, претендующий стать очередной музыкальной сенсацией в России, пошел по пути Нойза МС. Так же, как Нойз добавил своих слов к песне Летова, так и Сiроп снабдил плакатную «Родину» новым текстом, снова превратив ее в злободневную и яростную агитку.

А общее настроение замедленности, невесомости, заторможенности – всего того, что подспудно встраивает в нас нынешняя странная эпоха – попытался отразить и нащупать в своей медленной, словно остановившейся во времени, песне «В янтаре» Паша Артемьев и его группа Artemiev. Тягуче-тягостная мелодия. Красивое название, которое, разумеется обернется единственно возможным образом – мухи, заключенной в янтарь.

«Мы стали свидетелями невероятных событий, этой весной весь мир словно замер в тягучем ожидании, – комментирует сам Павел Артемьев. – И мне просто необходимо было это зафиксировать. Клип на песню «В янтаре» получился тягучим, расплавленным, отражающим мои ощущения от этого года».

Похожие чувства и у автора этих строк. И только одно желание – ощущать себя внутри янтаря, но не ощущать себя мухами. С музыкой это становится возможным.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»