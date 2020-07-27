Комитет по культуре поддержит негосударственные театры со второй попытки

27 июля 2020, 17:28
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Комитет по культуре объявил о начале второго этапа конкурсного отбора на предоставление субсидий на проведение мероприятий в области культуры и искусства на территории Санкт-Петербурга.

«Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций продлится до 13 августа. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 28 августа – победители будут объявлены в начале сентября», – говорится в рассылке ведомства.

В комитете подчеркнули, что в рамках первого этапа конкурса были поддержаны 136 заявок на общую сумму в 655 миллионов рублей. Среди победителей – IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера-всем», XIХ Международный фестиваль балета DANCE OPEN, XXII Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK, XIХ Международный Музыкальный фестиваль «Стереолето», ХХ конкурс юных скульпторов имени М.К. Аникушина и другие.

Объем средств, который предстоит распределить на втором этапе конкурса, в Комитете пока не называют, объясняя это тем, что «объем финансирования будет определен по результатам поступивших заявок».

Напомним, ранее руководители петербургских частных театров обнаружили, что по результатам первого конкурса было отказано в ежегодной поддержке большому числу театральных коллективов – включая те, чьи постановки пользовались успехом у зрителей и получали высокие оценки прессы и экспертов. Комитет по культуре объяснил выбор тем, что в первую очередь поддержал уже состоявшиеся проекты. А на судьбу негосударственных театров пообещал обратить особое внимание на втором этапе конкурса.

«Фонтанка.ру»

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