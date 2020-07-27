Комитет по культуре поддержит негосударственные театры со второй попытки
Комитет по культуре объявил о начале второго этапа конкурсного отбора на предоставление субсидий на проведение мероприятий в области культуры и искусства на территории Санкт-Петербурга.
«Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций продлится до 13 августа. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 28 августа – победители будут объявлены в начале сентября», – говорится в рассылке ведомства.
В комитете подчеркнули, что в рамках первого этапа конкурса были поддержаны 136 заявок на общую сумму в 655 миллионов рублей. Среди победителей – IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера-всем», XIХ Международный фестиваль балета DANCE OPEN, XXII Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK, XIХ Международный Музыкальный фестиваль «Стереолето», ХХ конкурс юных скульпторов имени М.К. Аникушина и другие.
Объем средств, который предстоит распределить на втором этапе конкурса, в Комитете пока не называют, объясняя это тем, что «объем финансирования будет определен по результатам поступивших заявок».
Напомним, ранее руководители петербургских частных театров обнаружили, что по результатам первого конкурса было отказано в ежегодной поддержке большому числу театральных коллективов – включая те, чьи постановки пользовались успехом у зрителей и получали высокие оценки прессы и экспертов. Комитет по культуре объяснил выбор тем, что в первую очередь поддержал уже состоявшиеся проекты. А на судьбу негосударственных театров пообещал обратить особое внимание на втором этапе конкурса.
«Фонтанка.ру»
«То машина застрянет в глуши без связи, то медведя встретишь». Фотографы и блогеры — о своих тайных местах для путешествий по России
Новости
-
-
27 июля 2020 - Комитет по культуре поддержит негосударственные театры со второй попытки
-
27 июля 2020 - На бесплатные экскурсии и квесты для горожан по зданиям-памятникам архитектуры выделят 10 миллионов
-
27 июля 2020 - Мечте Розенбаума — сбыться: стало известно, когда купола Спаса на Крови увидят солнце
-
27 июля 2020 - Эрмитаж снова начнет принимать детей бесплатно и увеличит число сеансов
-
25 июля 2020 - В голову пострадавшего от рук ребёнка гиганта в Царском Селе могут внедрить телескопическую камеру
Статьи
-
23 июля 2020, 21:03На этих выходных займитесь охотой на бабочек, отправьтесь на поиски необычных парадных, подпойте музыкантам со всего света и побывайте на постановке самого скандального оперного режиссёра.
-
20 июля 2020, 19:00На русском языке вышел «Северо-Запад» Зэди Смит — роман о том, как место не красит человека, а уничтожает. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала книгу и объясняет, почему она должна стать настольной для российских писателей.
-
18 июля 2020, 19:45В Саду Бенуа, что рядом с парком Сосновка, 18 июля открылась выставка «Summer Garden/Летний сад». Девиз конкурса, на котором были отобраны работы, - «Городу нужен новый Летний сад!»
-
16 июля 2020, 16:41На стриминговой платформе Peacock (а в России - на «Кинопоиске») вышли первые четыре серии «Дивного нового мира», сериальной адаптации классической антиутопии Олдоса Хаксли. Пророчества писателя так напугали авторов сериала, что те решили сочинить на основе романа просто очередную красивую фантастику.
-
-
-
-
-