На бесплатные экскурсии и квесты для горожан по зданиям-памятникам архитектуры выделят 10 миллионов Версия для печати Tweet

10 миллионов рублей из средств городского бюджета будут выделены в 2020 году на реализацию проекта «Открытый город», который реализует Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Соответствующее постановление о выделении субсидии подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщили «Фонтанке» в ВООПИиК, это почти вдвое меньше, чем годом ранее (19,7 миллиона), однако меньше и мероприятий.

«В этом году мы проводим 500 мероприятий очных (в 2019 году их было порядка тысячи, не считая волонтерских субботников — прим. ред.), плюс 200 онлайн-мероприятий, — пояснили в пресс-службе проекта. — Плюс мы отказываемся от автобусных экскурсий и экскурсий на ретро-трамваях. То есть мы оставляем только пешеходные экскурсии, квесты. Лекции у нас пока в плане записаны, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, потому что пока нет новых постановлений, разрешающих собираться большому количеству участников».

Кроме того, в этом году мероприятия проводятся по новым правилам: в экскурсиях могут участвовать не более пяти человек, горожан просят надевать маски и перчатки, которые им, в случае отсутствия, предоставляют. Изменились и правила записи: теперь каждый может принять участие не более чем в двух экскурсиях за сезон.

Напомним, «Открытый город» — проект петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Его отличительная особенность — экскурсии не по доступным достопримечательностям Петербурга, а по тем его памятникам, внутрь которых самостоятельному туристу не попасть. Все мероприятия в рамках проекта бесплатны для горожан. Запись на мероприятия проходит на сайте.

«Фонтанка.ру»