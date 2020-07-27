На бесплатные экскурсии и квесты для горожан по зданиям-памятникам архитектуры выделят 10 миллионов
10 миллионов рублей из средств городского бюджета будут выделены в 2020 году на реализацию проекта «Открытый город», который реализует Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Соответствующее постановление о выделении субсидии подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как сообщили «Фонтанке» в ВООПИиК, это почти вдвое меньше, чем годом ранее (19,7 миллиона), однако меньше и мероприятий.
«В этом году мы проводим 500 мероприятий очных (в 2019 году их было порядка тысячи, не считая волонтерских субботников — прим. ред.), плюс 200 онлайн-мероприятий, — пояснили в пресс-службе проекта. — Плюс мы отказываемся от автобусных экскурсий и экскурсий на ретро-трамваях. То есть мы оставляем только пешеходные экскурсии, квесты. Лекции у нас пока в плане записаны, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, потому что пока нет новых постановлений, разрешающих собираться большому количеству участников».
Кроме того, в этом году мероприятия проводятся по новым правилам: в экскурсиях могут участвовать не более пяти человек, горожан просят надевать маски и перчатки, которые им, в случае отсутствия, предоставляют. Изменились и правила записи: теперь каждый может принять участие не более чем в двух экскурсиях за сезон.
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Правила участия в ☝️в экскурсиях на 2020 год ⠀ Уважаемые участники, ограничения, вызванные пандемией, коснулись и нашего проекта. Бюджет "Открытого города" на 2020 год был сокращён,😔 поэтому количество очных мероприятий будет уменьшено до 500. В них традиционно войдут экскурсии, лекции и квесты. Дополнительно мы проведём 200 online-экскурсий 🥳 ⠀ Наша цель – сделать мероприятия проекта доступными как можно большему числу участников. И в связи с этой позицией мы приняли решение о вводе новых правил на сезон 2020 года: ▶️ за сезон каждый участник проекта может посетить не более 2-х очных экскурсий; ▶️ запись на большее количество мероприятий доступна за баллы (такая запись не учитывается в ограничениях) и по итогам конкурсов и розыгрышей, проводимых в наших социальных сетях; ▶️ не учитываются посещения лекций, квестов и online-мероприятий; ▶️ если участник откажется от участия в экскурсии более, чем за 36 часов, она не будет учтена; ▶️ двухнедельные каникулы отменены; ⠀ 👋Новые правила действуют на экскурсии, которые будут проходить с понедельника 27 июля. ⠀ Многие участники за 4 года нашей работы посетили закрытые для широкого посещения дворцы и особняки, памятники промышленной архитектуры. Значительная часть участников проекта побывала на 5 и более экскурсиях. Мы стремимся к тому, чтобы все желающие смогли посетить наши мероприятия даже в текущей непростой ситуации. ⠀ Надеемся, что вы с понимаем отнесетесь к новым правилам ❤ ⠀ 📷 Мариинский дворец 🌍 Исаакиевская пл., д. 6 ⠀ #открытыйгород #openspb #экскурсииспб #кудасходить #квесты #лекциивпетербурге #городнаневе #культурнаястолица #прогулкипопетербургу #лекции
Напомним, «Открытый город» — проект петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Его отличительная особенность — экскурсии не по доступным достопримечательностям Петербурга, а по тем его памятникам, внутрь которых самостоятельному туристу не попасть. Все мероприятия в рамках проекта бесплатны для горожан. Запись на мероприятия проходит на сайте.
«Фонтанка.ру»
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