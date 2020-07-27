Мечте Розенбаума — сбыться: стало известно, когда купола Спаса на Крови увидят солнце
Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров 27 июля рассказал, когда начнут снимать леса со Спаса на Крови.
«Мы надеемся на то, что в начале следующего года мы сможем снять всякую ветошь с куполов, и они засияют-заблистают», – поделился он.
Как уточнили в музее, речь идет о завершении реставрации центрального шатра, в то время как другие реставрационные работы на здании продолжатся до 2025 года.
Юрий Мудров также отметил, что задержка в ведении реставрации из-за коронавируса составила всего лишь два месяца. Кроме того, удалось договориться об отсрочках в выплатах за работы: расплатиться музей сможет до конца 2021 года.
«Естественно, как будем зарабатывать деньги — мы будем им возвращать», – заверил он.
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✨ Из истории реставрации музея Реставрационные работы необходимы для поддержания и воссоздания подлинных исторических частей памятника архитектуры с учётом его аутентичности. Уникальность убранства Спаса на Крови предопределила ряд технических сложностей в ходе реставрации, в том числе с воссозданием эмалевого покрытия куполов. Ювелирные эмали для храма были изготовлены в 1896–1898 годах на московской фабрике Постникова. Область применения эмали всегда была достаточно узкой из-за технологической сложности ее производства. В основном она использовалась в ювелирном деле. Поэтому покрытие куполов храма ювелирной эмалью – смелое и необычное решение А. А. Парланда. Чтобы восстановить эмалевые купола Спаса, пришлось изучить и старые и новые рецептуры эмали, адаптировать их для условий современного эмалевого производства. Эти работы сами по себе не имеют аналогов, но к эмалям Спаса были предъявлены дополнительные требования: повышенная кислотостойкость, твердость, соответствие палитре первоначальных эмалей, хорошая адгезия к медной основе и отсутствие токсичных веществ. Выполнить последнее условие оказалось особенно сложным. В первоначальную рецептуру эмалей входили мышьяк и сурьма, которые снижали температуру их обжига. В современном производстве, выпускающем бытовые эмалированные изделия, наличие таких веществ недопустимо. Без них температура обжига повышалась до температуры плавления меди, и медные выколотные детали окрытия глав деформировались. Автором уникальной современной рецептуры стала М. М. Карабочинская. Ее эмали были признаны не хуже прежних, постниковских.
По подсчетам директора музея, число посетителей после открытия упало в 10 раз относительно обычного времени — это в том числе результат искусственного сдерживания из-за ограничений Роспотребназдора. Обращаться за финансовой помощью администрация учреждения культуры пока не намерена.
Напомним, колоннада Исаакиевского собора открылась для посещения 16 июля, сам собор — 19 июля, а Спас на Крови — 23 июля.
Если углубиться в историю, леса на Спасе на Крови стали сначала для Ленинграда, а затем и для Петербурга одной из привычных черт пейзажа. В последний раз их установили в 2017 году, но ранее храм простоял закрытым от глаз горожан и туристов два десятилетия. В городе даже ходила байка, что леса на Спасе будут стоять пока жив Советский Союз. В общем, так и произошло: реставрационные работы на достопримечательности в тот раз закончились в 1991 году. За это время леса вошли в песенную культуру страны — о них пели Александр Розенбаум («Хочу придать домам знакомый с детства вид. // Мечтаю снять леса со Спаса на Крови») и группа «Чайф» («Со Спаса снимают леса и красят заборы»).
«Фонтанка.ру»
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