Мечте Розенбаума — сбыться: стало известно, когда купола Спаса на Крови увидят солнце

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров 27 июля рассказал, когда начнут снимать леса со Спаса на Крови.

«Мы надеемся на то, что в начале следующего года мы сможем снять всякую ветошь с куполов, и они засияют-заблистают», – поделился он.

Как уточнили в музее, речь идет о завершении реставрации центрального шатра, в то время как другие реставрационные работы на здании продолжатся до 2025 года.

Юрий Мудров также отметил, что задержка в ведении реставрации из-за коронавируса составила всего лишь два месяца. Кроме того, удалось договориться об отсрочках в выплатах за работы: расплатиться музей сможет до конца 2021 года.

«Естественно, как будем зарабатывать деньги — мы будем им возвращать», – заверил он.

По подсчетам директора музея, число посетителей после открытия упало в 10 раз относительно обычного времени — это в том числе результат искусственного сдерживания из-за ограничений Роспотребназдора. Обращаться за финансовой помощью администрация учреждения культуры пока не намерена.

Напомним, колоннада Исаакиевского собора открылась для посещения 16 июля, сам собор — 19 июля, а Спас на Крови — 23 июля.

Если углубиться в историю, леса на Спасе на Крови стали сначала для Ленинграда, а затем и для Петербурга одной из привычных черт пейзажа. В последний раз их установили в 2017 году, но ранее храм простоял закрытым от глаз горожан и туристов два десятилетия. В городе даже ходила байка, что леса на Спасе будут стоять пока жив Советский Союз. В общем, так и произошло: реставрационные работы на достопримечательности в тот раз закончились в 1991 году. За это время леса вошли в песенную культуру страны — о них пели Александр Розенбаум («Хочу придать домам знакомый с детства вид. // Мечтаю снять леса со Спаса на Крови») и группа «Чайф» («Со Спаса снимают леса и красят заборы»).

«Фонтанка.ру»