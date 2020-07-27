Мечте Розенбаума — сбыться: стало известно, когда купола Спаса на Крови увидят солнце

27 июля 2020, 15:19
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Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров 27 июля рассказал, когда начнут снимать леса со Спаса на Крови.

«Мы надеемся на то, что в начале следующего года мы сможем снять всякую ветошь с куполов, и они засияют-заблистают», – поделился он.

Как уточнили в музее, речь идет о завершении реставрации центрального шатра, в то время как другие реставрационные работы на здании продолжатся до 2025 года.

Юрий Мудров также отметил, что задержка в ведении реставрации из-за коронавируса составила всего лишь два месяца. Кроме того, удалось договориться об отсрочках в выплатах за работы: расплатиться музей сможет до конца 2021 года.

«Естественно, как будем зарабатывать деньги — мы будем им возвращать», – заверил он.

 
 
 
 
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✨ Из истории реставрации музея Реставрационные работы необходимы для поддержания и воссоздания подлинных исторических частей памятника архитектуры с учётом его аутентичности. Уникальность убранства Спаса на Крови предопределила ряд технических сложностей в ходе реставрации, в том числе с воссозданием эмалевого покрытия куполов. Ювелирные эмали для храма были изготовлены в 1896–1898 годах на московской фабрике Постникова. Область применения эмали всегда была достаточно узкой из-за технологической сложности ее производства. В основном она использовалась в ювелирном деле. Поэтому покрытие куполов храма ювелирной эмалью – смелое и необычное решение А. А. Парланда. Чтобы восстановить эмалевые купола Спаса, пришлось изучить и старые и новые рецептуры эмали, адаптировать их для условий современного эмалевого производства. Эти работы сами по себе не имеют аналогов, но к эмалям Спаса были предъявлены дополнительные требования: повышенная кислотостойкость, твердость, соответствие палитре первоначальных эмалей, хорошая адгезия к медной основе и отсутствие токсичных веществ. Выполнить последнее условие оказалось особенно сложным. В первоначальную рецептуру эмалей входили мышьяк и сурьма, которые снижали температуру их обжига. В современном производстве, выпускающем бытовые эмалированные изделия, наличие таких веществ недопустимо. Без них температура обжига повышалась до температуры плавления меди, и медные выколотные детали окрытия глав деформировались. Автором уникальной современной рецептуры стала М. М. Карабочинская. Ее эмали были признаны не хуже прежних, постниковских.

Публикация от Музей «Исаакиевский собор» (@museum_st_isaacs_cathedral)

По подсчетам директора музея, число посетителей после открытия упало в 10 раз относительно обычного времени — это в том числе результат искусственного сдерживания из-за ограничений Роспотребназдора. Обращаться за финансовой помощью администрация учреждения культуры пока не намерена.

Напомним, колоннада Исаакиевского собора открылась для посещения 16 июля, сам собор — 19 июля, а Спас на Крови — 23 июля. 

Если углубиться в историю, леса на Спасе на Крови стали сначала для Ленинграда, а затем и для Петербурга одной из привычных черт пейзажа. В последний раз их установили в 2017 году, но ранее храм простоял закрытым от глаз горожан и туристов два десятилетия. В городе даже ходила байка, что леса на Спасе будут стоять пока жив Советский Союз. В общем, так и произошло: реставрационные работы на достопримечательности в тот раз закончились в 1991 году. За это время леса вошли в песенную культуру страны — о них пели Александр Розенбаум («Хочу придать домам знакомый с детства вид. // Мечтаю снять леса со Спаса на Крови») и группа «Чайф» («Со Спаса снимают леса и красят заборы»).

«Фонтанка.ру»

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