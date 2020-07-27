Эрмитаж снова начнет принимать детей бесплатно и увеличит число сеансов

27 июля 2020, 12:51
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Государственный Эрмитаж возвращает первые из льгот, которые он предоставлял посетителям до пандемии. С 1 августа в любой день работы музея правом бесплатного посещения вновь будут пользоваться дети, не достигшие возраста 7 лет. Об этом сообщается 27 июля на официальном сайте музея.

Бесплатный входной билет, не предполагающий экскурсионного обслуживания, можно будет получить вне зависимости от гражданства — и только на следующие маршруты: №1 и №2 по главному музейному корпусу (то есть кроме маршрута в Золотую кладовую), по Главному штабу и Музею императорского фарфорового завода. Его выдадут на кассе взрослому, который приобрел электронный билет на сайте tickets.hermitagemuseum.org. При этом кассир имеет право попросить на ребенка документы, подтверждающие его возраст.

Билеты во Дворец Меншикова, Зимний дворец и Реставрационно-хранительский центр на Старой деревне остаются платными, потому что эти объекты сейчас работают только в режиме экскурсий.

 

Днем бесплатного посещения для всех граждан до 18 лет (а также студентов вплоть до магистрантов) Эрмитаж сделал каждый третий четверг месяца.

Также 27 июля Эрмитаж объявил о начале продажи билетов на первую половину августа. Количество сеансов будет увеличено: теперь они будут начинаться каждые полчаса — с 12.00 до 19.00 (кроме 14.30, 15.00 и 15.30 — в это время залы закрыты на обработку и проветривание).

Ранее музей рассказал, как организован маршрут по залам, и какие билеты покупать в зависимости от потребностей. Напомним, Эрмитажу, как и многим другим музеям, пришлось отменить льготы, которые он вводил добровольно и оплачивал сам, без компенсаций со стороны минкульта. Причиной отмены льгот стали убытки вследствие невозможности принимать посетителей в пандемию и необходимости продолжать платить сотрудникам и оплачивать другие расходы музея.

«Фонтанка.ру»

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