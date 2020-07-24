«Мумий Тролль» объявил дату выхода нового альбома «После Зла» и презентовал сингл
Рок-группа «Мумий Тролль» представила сингл нового альбома «После Зла».
Песня, которая появилась на странице коллектива ВКонтакте 24 июля, получила заголовок «В тот день когда». В ней слушатель переносится в момент, «когда мы все сдадимся сами/ Когда сдадим все города». Помимо этого произведения в сборник, судя по всему, войдут выпущенные ранее «Лира» и «Лето без интернета»: их записями был дополнен следующий пост коллектива, посвященный новому альбому.
Как пояснили участники группы, релиз студийного альбома запланирован на 4 декабря 2020 года. После этого музыканты отправятся одноимённый в тур в его поддержку.
«Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии, неожиданного мирового зла, поэтому, когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен "После Зла"», — написал лидер коллектива Илья Лагутенко.
«Фонтанка.ру»
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