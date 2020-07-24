Российские фильмы о «Норд-Осте» и охотнике с Чукотки вошли в программу Венецианского кинофестиваля
В независимую программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli autori вошли ленты «Конференция» режиссёра Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте киностудии «Рок».
«Всего два фильма были отобраны от России и особенно гордо, что оба молодых режиссёра – ученики одной мастерской Алексея Учителя», – говорится в публикации.
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🌊Наш фильм #Китобой был отобран в программу секции Венецианского международного кинофестиваля Giornate degli autori. 🌊Поздравляем режиссёра Филиппа Юрьева! Также в программу независимой секции смотра включили фильм "Конференция" Ивана И. Твердовского. Всего два фильма были отобраны от России и особенно гордо, что оба молодых режиссёра – ученики одной мастерской Алексея Учителя. Желаем фильмам и их создателям зрительского успеха!
Картина «Китобой» была снята в экспедиции на Чукотке. В ленте о молодом охотнике, который начинает осваивать Интернет и влюбляется в девушку из видеочата, сыграли непрофессиональные артисты, коренные жители Чукотки.
Главную героиню «Конференции» Твердовского зовут Наталья, она – свидетельница теракта на Дубровке в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост». Как пояснила ТАСС продюсер работы Катерина Михайлова, картина создавалась на собственные средства, а со временем к команде присоединились специалисты из Эстонии, Великобритании и Италии. Режиссёр Иван И. Твердовский известен картинами «Класс коррекции», «Зоология» и вышедшим в ноябре 2018 года фильмом «Подбросы».
Смотр работ в секции Giornate degli autori, куда входят независимые авторские картины, идёт параллельно с основной программой Венецианского кинофестиваля. В этом году он пройдёт оффлайн, на острове Лидо, со 2 по 12 сентября, – несмотря на пандемию коронавируса.
«Фонтанка.ру»
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