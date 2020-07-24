Роспотребнадзор рекомендовал театрам исключить массовые сцены, оградить музыкантов щитами, а тем — не капать слюной Версия для печати Tweet

Роспотребнадзор рекомендовал театрам исключить спектакли с хоровыми и массовыми сценами, поставить защитные экраны перед духовыми инструментами в оркестре и не подпускать друг другу ближе, чем на расстояние четырёх метров «поющих и выразительно говорящих артистов». Правила работы во время эпидемии коронавируса прописаны в распоряжении ведомства от 21 июля. В сети оно стало доступно 24 июля.

Согласно информации в документе, расстояние между дирижёром и артистами оркестра должно быть не менее 2 метров на репетиции и 1,5 метров во время концерта. Всем работникам театров должны ежедневно проверять температуру, а уборщиков просят дезинфицировать помещения и особенно тщательно убираться в зоне, где музыканты играют на духовых инструментах.

Духовиков же просят «избегать капающего конденсата или слюны из инструмента на пол» и протирать их одноразовыми полотенцами которые требуется «утилизировать после репетиции или концерта». Как объяснил «Фонтанке» артист одного из петербургских театров, играющий на кларнете, выполнение этих требований вряд ли возможно — это все равно что запретить человеку дышать. Во время игры внутри инструмента всегда образуется конденсат – в тромбонах и валторнах предусмотрен специальный клапан для его отвода. Пользоваться же, например, одноразовыми бумажными салфетками для очистки попросту не получится: они порвутся и останутся внутри трубки. Исполнители и не во время пандемии регулярно используют полотенца, но они многоразовые и специальные.

Как на странице в Facebook отметила министр культуры Ольга Любимова, предложения по рассадке зрителей определят во второй половине августа. Согласно постановлению Роспотребнадзора, пустят в залы только в защитных масках. Средства защиты должны быть в театре в наличие, чтобы их можно было купить. Напитки же будут доступны посетителям только в промышленной упаковке.

«Фонтанка.ру»