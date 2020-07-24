Французский Балет Прельжокажа едет в Петербург, несмотря на вирус. Петербург увидит «Лебединое озеро» на новый лад Версия для печати Tweet

«Дягилев. Постскриптум» 24 июля объявил обновленную программу. Ключевым событием осеннего фестиваля должна стать международная премьера балета выдающегося современного французского хореографа Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро», созданная им для собственной труппы «Балет Прельжокажа».

Постановка будет показан 12-13 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

«До нас этот спектакль увидят только в Клермон-Ферране и в Экс ан Провансе», – сообщается в группе фестиваля в Фейсбуке (премьерные показы на родине хореографа пройдут в октябре).

«Лебединое озеро» в версии 2020 года рассчитано на 27 танцовщиков, костюмы для постановки создавал дизайнер Игорь Чапурин. В анонсе сообщается, что «после «Белоснежки» и «Ромео и Джульетты» Анжелен Прельжокаж возвращается к нарративному балету». Классическая музыка Чайковского встретится с современными композициями. Работа с сюжетом «Лебединого озера» для Прельжокажа началась в 2018 году в ходе создания балета «Ghost» – оммажа Мариусу Петипа. В этом произведении автор постановки словно бы погружается в воображение великого хореографа в тот момент, когда ему приходит идея самого знаменитого в мире балета.

Также в афишу фестиваля войдут балеты «Как дыхание» и «Габриэль Шанель», входящие в программу прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой – их исполнят на сцене Александринского театра 20 и 21 октября. В Шереметевском дворце в рамках Культурного форума пройдет выставка портретов «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». А 14 ноября в Музее театрального и музыкального искусства пройдет круглый стол «Сергея Дягилев и художественный мир Европы». Фестиваль также планирует в сотрудничестве с БДТ провести вечер, посвященный юбилею композитора Леонида Десятникова.

Напомним, балеты Прельжокажа ранее были представлены в Петербурге как в рамках этого фестиваля, так и на сцене Мариинского театра. В частности, большой успех имела его постановка «Парк».

«Фонтанка.ру»