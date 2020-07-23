Петергоф вводит летние абонементы в Александрию и Ораниенбаум. Вполовину дешевле пустят лишь местных

23 июля 2020, 10:25
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Петергоф вводит абонементы на посещение Александрии и Ораниенбаума. Они будут доступны только местным, экономия — в несколько раз.

Согласно информации, которая 22 июля появилась в социальных сетях музея-заповедника, «пакетом» можно приобрести билеты на пять, 10 или 15 посещений. Они обойдутся в 800, 1300 и 1500 рублей соответственно. Экономия при покупке пятидневного абонемента составит 700 рублей, ведь обычный входной обходится в 300. Приобрести такой билет на несколько дней могут только жители Петергофа.

Проживающим в Ломоносове в свою очередь предлагают подобным образом ходить в парк Ораниенбаум. Тем, кто ограничится пятью посещениями, придётся заплатить 400 рублей, 10 проходов обойдутся в 650 рублей, а 15 — на 100 дороже. Один стандартный билет стоит тут 300 рублей.

Дети до 16 лет, которые живут в Петергофе или же Ломоносове, могут получить абонемент бесплатно. В музее-заповеднике предупреждают, что документы будут действовать только до конца летнего сезона. Они именные, при входе на территорию парков нужно будет подтвердить личность. Абонементы начнут продавать в кассах парков с 24 июля.

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