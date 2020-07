Цветы, свечи и игрушечный Стэн Ли. Фанаты Comic-Con создали святилище памяти любимого фестиваля

Фанаты Comic-Con, который из-за пандемии коронавируса в этом году пройдёт только онлайн, организовали на одной из улиц Сан-Диего святилище в память о любимом ивенте. Они приносят цветы, свечи и рисунки к заведению, которое было популярным в этой среде. Как на странице в Twitter рассказала одна из кураторов Comic-Con Крис Морроу, вещей становится всё больше. Среди прочего на импровизированном «алтаре» уже появилась игрушечная фигурка создателя супергеройских комиксов Стэна Ли и плакат с Чудо-женщиной. На одну из табличек кто-то прикрепил бумажки с именами известных художников-иллюстраторов и назвал работу «Залом славы Уилла Айснера» — художника, издателя и одного из «отцов» современного комикса.

San Diego Love @Comic_Con morning photos. It's growing! Love the @WillEisner Hall of Fame tribute!! #ComicConAtHome #SDCC2020 pic.twitter.com/DZMRgZ5EXN