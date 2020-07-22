Цветы, свечи и игрушечный Стэн Ли. Фанаты Comic-Con создали святилище памяти любимого фестиваля

Фанаты Comic-Con, который из-за пандемии коронавируса в этом году пройдёт только онлайн, организовали на одной из улиц Сан-Диего святилище в память о любимом ивенте. Они приносят цветы, свечи и рисунки к заведению, которое было популярным в этой среде. Как на странице в Twitter рассказала одна из кураторов Comic-Con Крис Морроу, вещей становится всё больше. Среди прочего на импровизированном «алтаре» уже появилась игрушечная фигурка создателя супергеройских комиксов Стэна Ли и плакат с Чудо-женщиной. На одну из табличек кто-то прикрепил бумажки с именами известных художников-иллюстраторов и назвал работу «Залом славы Уилла Айснера» — художника, издателя и одного из «отцов» современного комикса.

Создавая стену памяти, поклонники фестиваля хотели выразить свою любовь и то, что они надеются встретиться в реальности уже в следующем сезоне. Как сообщает NBS 7 San Diego, цветы и послания не будут убирать до 27 июля, после этого их перенесут в офис Comic-Con.

В этом году международный San Diego Comic-Con International пришлось отменить впервые за всю историю. Больше ста тысяч поклонников комиксов, кино, сериалов, любителей настольных игр и косплея собирались на площадке с 1970 года. Однако в этом году устраивать массовые мероприятия власти города не разрешили. Все презентации, показы и обсуждения новостей сферы пройдут онлайн с 22 по 25 июля.

«Фонтанка.ру»