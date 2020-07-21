Shazam определил, какую музыку в России слушают чаще всего. Билли Айлиш обошла русскоязычная школьница Версия для печати Tweet

За первое полугодие 2020 года россияне чаще всего пытались определить по звучанию композицию «August» белорусской группы Intelligency, а также интересовались музыкой «Blinding Lights» канадского исполнителя The Weeknd. В «топ-3» вошла и русскоязычная песня: пользователям нравилась «Луна не знает пути» от Тайпан & Agunda.

Как 21 июля делится РБК со ссылкой на рейтинг, составленный компанией Shazam, среди танцевальной музыки наибольшее количество поисковых запросов получила «Shut Up Chicken» музыканта El Capon. Самой востребованной композицией в жанре «альтернатива» оказалась «everything i wanted» Билли Айлиш. В общем рейтинге популярности эта песня оказалась на девятом месте. Интересно, что в обошедшем её тандеме Тайпан & Agunda, под сценическим именем Agunda скрывается 16-летняя школьница из Владикавказа.

Сервис Shazam помогает определить, что за музыка играет рядом с пользователем. После того, как он направит смартфон на источник звука, название трека и имя исполнителей автоматически появляются на экране смартфона. Второй русскоязычной композицией, которую искали рекордное количество раз, стала песня «Двигаться» артиста Raim. Она замкнула «топ-10» самой востребованной в стране музыки.

Shazam собирает данные и еженедельно обновляет рейтинг наиболее популярных треков по городам. За последние семь дней абсолютным лидером в России стала «Юность» группы «Dabro», её же больше всего слушают и в Петербурге.

«Фонтанка.ру»