Эрмитаж объявил день бесплатного посещения. Внутрь пустят не всех

Государственный Эрмитаж объявил 23 июля днём бесплатного посещения для детей, студентов и многодетных семей. Билеты желающим нужно заранее забронировать на сайте.

«При формировании заказа на сайте покупатель заполняет реквизиты документа, дающего право на льготу. Полученный заказ-бронь посетитель до начала своего сеанса обменивает на входные билеты в кассах музея при предъявлении документов, указанных в заказе», — в посте на официальной странице музея в Facebook 21 июля пояснили работники администрации.

Бесплатные билеты будут распространяться только на маршруты по Главному комплексу и Главному штабу без экскурсионного обслуживания. Каждый посетитель-льготник может взять с собой одного сопровождающего. Для этого за 500 рублей нужно будет приобрести дополнительный входной в кассах Эрмитажа.

Возможность бесплатного прохода для студентов и пенсионеров в обычные дни в музее временно отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас попасть внутрь возможно только по сеансам, пройтись получится не по всем залам, а по трём определённым маршрутам.





Фото: Фонтанка.ру Фото: Фонтанка.ру

«Фонтанка.ру»