Фигуранта «московского дела» Павла Устинова приняли в МХАТ им. Горького
Фигурант «московского дела» Павел Устинов стал участником труппы МХАТ им. Горького. Об этом сам актёр рассказал на странице в Instagram. Внимание на пост 20 июля обратил журнал «Театр».
«Совершенно недавно я прошёл отбор и был принят в труппу МХАТа им. М.Горького! Я выражаю свою искреннюю благодарность тем людям, которые были причастны к моей судьбе и что сейчас все именно так!», — написал артист в социальной сети.
В каких именно проектах он будет участвовать, Устинов не сообщил, однако подчеркнул, что благодарен за усилия тысячам людей, которые его поддерживали.
Россияне выступали в защиту Устинова и других фигурантов «московского дела» осенью 2019 года. Тогда Тверской районный суд назначил молодому человеку 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца. Таким решение возмутились активисты и творческие деятели: они писали протестные коллективные письма и стояли в пикетах. В результате Генпрокуратура изменила наказание на один год условного срока.
Павел Устинов — выпускник мастерской Константина Райкина в Высшей школе сценических искусств. Актёр уже выступал на сцене МХАТ им. Горького: в ноябре 2019 года он участвовал в проекте «Сезон стихов» по произведениям литератора и драматурга Елены Исаевой.
«Фонтанка.ру»
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