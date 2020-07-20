«Золотая маска» возвращается в оффлайн. Фестиваль, прерванный коронавирусом, готовит июльское расписание и церемонию
Руководство фестиваля «Золотая маска» 20 июля сообщило о его возвращении.
«Сейчас, когда российские театры постепенно возвращаются к деятельности, Дирекция «Золотой Маски» заново выстраивает конкурсную афишу, делая все возможное, чтобы зрители и профессиональное жюри смогли увидеть постановки, номинированные на Национальную театральную Премию «Золотая Маска», – говорится в сообщении в официальном аккаунте главного театрального мероприятия.
Первые показы в Москве планируется провести уже в конце июля. Смотреть те спектакли, которые в столицу в новых условиях не вывезти, жюри приедет в их родные города. Точное расписание показов планируют опубликовать через две недели.
Известна и дата церемонии награждения, которая изначально должна была пройти 15 апреля, — она состоится 30 октября.
«Мы надеемся снова соединить вместе российские театры, дать возможность зрителям и профессионалам увидеть наиболее яркие работы прошлого сезона и главное – помочь нам всем вернуть публику в театральные залы, – прокомментировала решение гендиректор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина.
Следующий фестиваль при этом сдвигать не планируют. В конце осени экспертные советы должны будут представить список номинантов уже для следующего фестиваля 2021 года.
Напомним, в этом году на «Золотую маску» претендовали 18 постановок из Петербурга. Фестиваль регулярно проводит региональную программу, очные мероприятия которой планируются и в нашем городе.
«Фонтанка.ру»
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