Скончался режиссер мульфильмов про Незнайку и Волшебника изумрудного города
Скончался Александр Боголюбов — режиссер игрового и анимационного кино, один из создателей популярных советских мультсериалов 1970-х «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города». Об этом 20 июля сообщает сайт Союза кинематографистов России.
Боголюбову было 86 лет. Выпускник Киевского Государственного института театральных искусств, он работал на киностудии им. А.П.Довженко и Одесской киностудии, затем стал режиссером анимационных и художественных фильмов творческого объединения «Экран».
Среди его игровых картин – «Батальоны просят огня», снятая им совместно с Владимиром Чеботаревым по повести Юрия Бондерева. В фильме снимались Александр Збруев, Олег Ефремов и Александр Галибин, а музыку к картине написал Андрей Петров.
Сын Александра Боголюбова — популярный актер и телеведущий Оскар Кучера.
«Фонтанка.ру»
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