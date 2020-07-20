«Мне хуже, чем вам всем вместе взятым». Опубликован тизер сериала Фёдора Бондарчука «Псих» с Богомоловым

В сети 20 июля появился тизер первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих». В минутном ролике Константин Богомолов сидит в красных очках посреди темной комнаты и заявляет зрителям, что ему «хуже, чем им всем вместе взятым».

Режиссёр играет известного столичного психотерапевта Олега, которому, как оказывается, самому нужна помощь. Главный герой страдает от кризиса среднего возраста, наркозависимости и ненавидит себя. В свои 40 он живёт с мамой, а «все усилия тратит лишь на то, чтобы оставаться профессионалом высшего класса».

«Если честно, мне всегда приятно было видеть, что вам хуже, чем мне. Да-да, это плохо, я в курсе. Но теперь вам меня не догнать: мне хуже, чем вам всем вместе взятым. Больше года назад пропала моя жена. Её нет со мной 384 дня», — говорит персонаж Богомолова. По сюжету, у терапевта почти не осталось друзей, а со временем ближе всех ему становится кукла.

«Псих» состоит из восьми серий, сценарий написала актриса Паулина Андреева, известная по сериалам «Лучше, чем люди» и «Метод», – а также, по совместительству, супруга Бондарчука. Роль матери главного героя исполнила Роза Хайруллина. Также в проекте появятся Елена Лядова, Олег Меньшиков, Евгения Громова и Игорь Верник. Премьера запланирована на ноябрь 2020 года.

«Фонтанка.ру»