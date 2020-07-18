Сериал «Чернобыль» получил семь наград BAFTA и, похоже, это еще не все
Пятисерийный сериал «Чернобыль» от канала HBO получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Как отмечает Variety, это сделало проект абсолютным лидером среди номинантов. Награды получили режиссер Йохан Ренк, художник по костюмам Одиль Дикс-Миро и композитор Хильда Гуднадоттир. Статуэтки «Чернобылю» также присудили за дизайн декораций, операторскую работу, звук и монтаж.
Лучшим сценаристом признали создателя телесериала о семье медиамагнатов «Наследники» Джесси Армстронга. Награды академии также получили проект «Тёмные начала» от HBO по фэнтези-трилогии Филипа Пулмана и «Острые козырьки».
Congratulations to all the winners of this year’s #BAFTATV Craft Awards! Explore the full list on our website. With thanks to official #BAFTATV Craft Partner @MD2020Casting and all our category sponsors.https://t.co/BmqWKl5B2E— BAFTA (@BAFTA) July 17, 2020
Из-за пандемии коронавируса объявление победителей происходило онлайн. Церемония разделена на две части — Bafta Craft Awards за телемастерство по отдельным специальностям (та, которая прошла) и BAFTA TV awards за сам продукт, а также за лучшее исполнение ролей. Объявление лауреатов в оставшихся номинациях пройдёт 31 июля. «Чернобыль» претендует на звание лучшего мини-сериала. Джаред Харрис, исполнивший роль учёного Валерия Легасова, и его коллега Стеллан Скарсгард, сыгравший депутата верховного совета СССР, который в 1986 году возглавил комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Бориса Щербину, могут стать лучшими актёрами первого и второго планов.
Осенью 2019 года «Чернобыль» получил Emmy как лучший-мини сериал, а январе 2020 года обогнал конкурентов на «Золотом глобусе». На BAFTA проект выдвинут в 14 номинациях.
«Фонтанка.ру»
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