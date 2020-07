Сериал «Чернобыль» получил семь наград BAFTA и, похоже, это еще не все

Пятисерийный сериал «Чернобыль» от канала HBO получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Как отмечает Variety, это сделало проект абсолютным лидером среди номинантов. Награды получили режиссер Йохан Ренк, художник по костюмам Одиль Дикс-Миро и композитор Хильда Гуднадоттир. Статуэтки «Чернобылю» также присудили за дизайн декораций, операторскую работу, звук и монтаж.

Лучшим сценаристом признали создателя телесериала о семье медиамагнатов «Наследники» Джесси Армстронга. Награды академии также получили проект «Тёмные начала» от HBO по фэнтези-трилогии Филипа Пулмана и «Острые козырьки».

Congratulations to all the winners of this year’s #BAFTATV Craft Awards! Explore the full list on our website. With thanks to official #BAFTATV Craft Partner @MD2020Casting and all our category sponsors.https://t.co/BmqWKl5B2E