Пермь не рискует: Дягилевский фестиваль Курентзиса отменен, но пройдут события-«спутники»

Дягилевский фестиваль, который ежегодно проводит в Перми на правах художественного руководителя дирижер Теодор Курентзис, отменён из-за пандемии. Не состоится основная программа, которая должна была пройти в августе, но с осени организаторы начнут устраивать дополнительные события.

«Ситуация с распространением коронавируса в Перми остается нестабильной. Введенные из-за этого ограничения для массовых мероприятий продлены в регионе до 28 июля. В подобной обстановке проведение Международного Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным. Именно поэтому, несмотря на то, что была полностью сформирована программа фестиваля и прошли подготовительные мероприятия, мы вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировали ранее», — 17 июля говорится в сообщении на сайте Пермского академического театра оперы и балета.

Отмечается, что отменить пришлось основную программу, однако уже в ноябре начнётся сезон дополнительных фестивалей-«спутников». Каждый из них займёт по несколько дней. Их расписание уже сформировано, его опубликуют, как только создатели определят наиболее безопасные правила работы со зрителями в условиях пандемии. Нововведения должны стать традицией — теперь дополнительными событиями в течение года фестиваль будут дополнять регулярно.

Из-за невозможности встречаться со зрителями оффлайн, организаторы пришли к ретроспективному формату и ещё в июне открыли доступ к записям концертов прошлых лет.

По данным пермских «Аргументов и фактов», художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис провёл в самоизоляции практически четыре месяца и сейчас отправился за границу. Экс-худрук Пермского театра оперы и балета возглавляет проект с 2012 года и за это время сумел сделать его элементом «музыкального чуда», ради которого в город приезжают критики из Москвы и Петербурга. Напомним, что всемирно известный дирижер Теодор Курентзис в 2019 году переехал в Петербург и получил в качестве репетиционной площадки Дом Радио на Итальянской улице, 27.

В начале июля стало известно о том, что из Пермского театра оперы и балета уходит главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, занимавший эту должность с 2009 года. Воспитанник Петербургской академии имени Вагановой, с 1997 года он создавал постановки для Мариинского театра. В новом сезоне специалиста заменит бывший танцовщик Мариинского театра Антон Пимонов, с 2017 года работавший в Екатеринбургском театра оперы и балета и ставший заместителем художественного руководителя балетной труппы.

С начала эпидемии в Пермском крае подтверждены 4705 случаев заражения.

Напомним, в эти дни в Мариинском театре в Петербурге очно проходит фестиваль «Звезды белых ночей» .

«Фонтанка.ру»