Камеру Хичкока и космический корабль из «Чужого» пустят с молотка. На перчатки Рокки спокойно хватит миллиона рублей
Световой меч Оби-Вана Кеноби, машины героев Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта из фильма «Однажды… в Голливуде», камеру со съёмок «Головокружения» Альфреда Хичкока и сотни других предметов кинореквизита, связанных со знаменитыми лентами, продадут на аукционе в Лос-Анджелесе. Как сообщается в Instagram компании-организатора онлайн-торгов, за два дня, 26 и 27 августа, с молотка уйдут больше 870 лотов.
Издание Variety сообщает, что примерная стоимость перчаток Рокки Бальбоа из фильма «Рокки» составит 12 тысяч долларов, светового меча Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войнов: атака клонов» — 25 тысяч долларов, а шлема героя Тома Круза из фильма «Лучший стрелок» — 50 тысяч долларов. Голубой Volkswagen Брэда Питта может быть продан за 20–30 тысяч долларов, а вот жёлтый Cadillaс, на котором в последнем фильме Квентина Тарантино передвигался Леонардо Ди Каприо, ценителям обойдётся дороже. За него потребуется выложить минимум 45 тысяч долларов.
Самым дорогим лотом должна стать модель космического корабля из картины «Чужой». Её оценивают минимум в 300 тысяч долларов.
Среди прочего приобрести можно будет предметы из «Индианы Джонса в поисках потерянного ковчега» и костюм героини Дженнифер Лоуренс Китнисс Эвердин из франшизы «Голодные игры». Облачение персонажей фильмов отдельно разбирали модные критики, некоторые наряды создавали кутюрье Alexander McQueen.
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