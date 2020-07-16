Названа дата выхода фильма «Цой». И это не 15 августа

16 июля 2020, 17:44
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Компания Sony Pictures объявила дату выхода на экраны фильма Алексея Учителя «Цой». В широкий прокат лента выйдет 27 августа — в День российского кино.

В картине снимались Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Как ранее рассказывал режиссер, самого Цоя в кадре другой человек играть не будет: лидер группы «Кино» появится во фрагментах из документальных фильмов Алексея Учителя.

Описание фильма на сайте киностудии «Рок» начинается неожиданно — если не знать, что Алексей Учитель в 1990 году сам приезжал на место аварии и общался с одним из ее участников.

«Павел Шелест был правильный мужик, – говорится в синопсисе. – Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать, как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался "Москвич" Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Кассета, которую Цой слушал за секунду до столкновения, бесследно исчезла. На кассете – невыпущенный альбом «47».

 

По сценарию, герои соберутся в автобусе у гроба артиста, который везут из Юрмалы в Ленинград.

Съемки картины проходили с июля 2019 года по июнь 2020-го. Авторы сценария – Александр Гоноровский и Савва Минаев, оператор — Юрий Клименко, композитор – Федор Журавлев. «47» было рабочим названием картины. 

Напомним, Алексей Учитель был режиссером фильма «Рок» (1988), в котором снимался сам Виктор Цой.

15 августа 2020 года пройдет 30 лет со дня гибели солиста «Кино».

«Фонтанка.ру»

 

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