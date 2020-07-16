У Лео будет повод вернуться к Великому Гэтсби: у романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда выйдет приквел Версия для печати Tweet

У Леонардо Ди Каприо, возможно, появится шанс вновь появиться на экране в образе Великого Гэтсби: после Нового года на полках книжных магазинов по всему миру появится приквел знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Роман, названный просто «Ник», написал Майкл Фаррис Смит (Blackwood).

Главным героем станет Ник Кэррауэй, рассказчик, от имени которого велось повествование в «Великом Гэтсби». Как говорится в описании нового романа на Amazon, Майкл Фаррис Смит «вытаскивает Ника Кэррауэя из тени» и показывает его увлекательную жизнь до Гэтсби.

Ник, до того как познакомиться с Гэтсби, прошел траншеи первой мировой, своими глазами видел страшные разрушения, а, вернувшись домой, избегал вопросов об ужасах войны. Он отправился в трансконтинентальное путешествие из романтического Парижа в Новый Орлеан, с его развратом и насилием.

В США книга выйдет 1 января, в Великобритании — 5 января. Сам автор в своем инстаграме 15 июля уже разместил фотографии новой книги — она доступна в предзаказе.



Как сообщает The Guardian, 1 января 2021 года истекают авторские права на это литературное произведение. Соответственно, сюжет, один из самых популярных в истории американской литературы, предсказуемо вдохновит еще множество творцов, в том числе и кинематографистов.

Напомним, фильм «Великий Гэтсби» режиссёра База Лурмана, основанный на романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда вышел в 2013 году. Картина была удостоена двух «Оскаров» – за лучшие декорации и костюмы. Роль Гэтсби исполнил Леонардо Ди Каприо, Ника Кэррауэя — Тоби Макгуайр.

«Фонтанка.ру»