Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Cогласно информации на сайте местного избиркома, музыкант будет представлять партию BDY — Birthday Party.
Как 15 июля отмечает издание Star Tribune, представитель Уэста уплатил регистрационный взнос и подал все необходимые документы в среду днём незадолго до завершения принятия заявок. Неизвестно, всерьёз ли рэпер планирует участвовать в президентской гонке. Впервые о своих планах он заявил в начале июля, однако затем передумал. Его представители говорили о том, что он «вышел из игры» и не намерен идти в политику.
На днях артист разместил в своем твиттере видео о том, как голосовать.
To vote click below https://t.co/LRJ8hC5rGi#2020VISION pic.twitter.com/MJOVGYYYvQ— ye (@kanyewest) July 9, 2020
Близкие репера и его доверенные также заявляли, что решение побороться с Дональдом Трампом и Джо Байденом музыкант принял на фоне обострения биполярного расстройства. О том, как лауреат Grammy Канье Уэст добрался до участия в президентских выборах, «Фонтанка» рассказывала в материале.
После заявления исполнителя о том, что он готов стать президентом США, об этом же сообщила актриса, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон. В случае победы она пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет. Информации о официальной её регистрации в качестве кандидата не появлялось.
«Фонтанка.ру»
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