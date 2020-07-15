Петербургские реставраторы «оживили» драконов в особняке фон Дервиза. Красную гостиную восстанавливали 20 лет

Петербургские реставраторы закончили восстановление Музыкальной гостиной XIX века в Камерном театре «Санктъ-Петербургъ Опера». Паркеты в зале, который также называют Красной гостиной, сделаны из ценных пород дерева и украшены изображениями драконов. Во время расчистки стен специалисты нашли элементы лепного декора.



Красная гостиная



Фото: Марат Шахмаметьев, предоставлено театром Красная гостинаяФото: Марат Шахмаметьев, предоставлено театром

Гостиная в стиле итальянского ренессанса соединяет здание на Английской набережной, 34, с особняком фон Дервиза на Галерной улице, 33. Впервые воссоздать исторический облик помещения попытались в начале 2000-х. На тот момент зал был разделен перегородкой на два, театру принадлежала лишь одна часть, которую и отреставрировали. В 2013 году, когда организации передали оставшуюся половину, специалисты снесли искусственную стенку и начали восстанавливать полный объём гостиной.

Во время расчистки стен реставраторы выяснили, что раньше отделка была выполнена из ценных пород дерева. Ориентируясь на найденные элементы, они смогли понять, как именно Музыкальная гостиная выглядела в XIX веке. В 2015 году эксперты восстановили световой фонарь, окна и расположили деревянные панели с мраморными вставками по периметру помещения. Сейчас на стенах видны вырезанные лиры, растения и маскароны.

К 2017 году завершились работы над историческим наборным паркетом, который был сделан из тонких листов древесины разных пород. На полу изображены драконы с переплетёнными хвостами.

Театр переехал в особняк фон Дервиза в 2003 году и начал реставрацию интерьеров. Планировка была изменена, а многие художественные детали почти что утрачены в советскую пору, когда в здании находится ДК «Маяк».

Руководство театра восстановило сцену и занавес, Белый театральный зал, Зимний сад в виде грота, Мавританскую гостиную с золоченым орнаментом, а также Кленовую гостиную, убранную в стиле «Людовика XVI». Помимо этого ремонт прошёл в фойе и артистических.

Как сообщили «Фонтанке» в театре 15 июля, открытие сезона здесь планируется 2 сентября. Увидеть Красную гостиную можно будет в ходе экскурсий по зданию, а также во время камерных концертов, которые будут в ней проводиться.

«Фонтанка.ру»