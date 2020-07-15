Хипстеры подкормят «Ленфильм». «Фонтанка» побывала во дворах киностудии, где через месяц откроют общественное пространство
С 16 августа петербуржцы (если пандемия позволит) смогут посидеть на искусственной травке во дворах «Ленфильма», послушать концерты и посмотреть детские спектакли, поесть гамбургеры и шаверму с видом на обветшалые корпуса на Каменноостровском и приодеться в дизайнерский «киношмот» с цитатами из советской киноклассики.
Директор киностудии «Ленфильм» Инесса Юрченко, 15 июля докладывая журналистам о проделанной работе и планах на ближайшие годы (спойлер: в 2020 году планируется «оздоровление» киностудии, в 2021 – «оживление», в 2022-2023 – «возрождение», и, наконец, в 2024-2025 году – «развитие») особо выделила необходимость привлекать молодежь. Приманивать начнут, как хорошая хозяйка – жениха: едой. И потихоньку зрелищами.
В идеале, на той самой стадии «развитие», что планируется в 2024-2025 годы, от Каменноостровского проспекта до Кронверкской улицы проляжет тематическая пешеходная улица «Пассаж Аквариум» (об этом Юрченко уже коротко говорила в своем интервью «Фонтанке»). Там будет и некое «умное пространство», и каток, и образовательные кружки («Чтобы вы пришли семьей с детьми — и каждый занят», – поясняет директор киностудии). А пока, уже в этом году, «Ленфильм» откроет на части этой будущей улицы Kino Corner. И, собственно, фуд, то есть, еда в этом «корнере» займет не последнюю часть.
На плане нового пространства, показанном журналистам с экрана кинотеатра «Ленфильма» (он, кстати, заработает 26 июля), обозначены сцена с зрительской фан-зоной, три фотозоны и пресс-вол, две «зоны отдыха», несколько фудтраков и инсталляция. Общая площадь «киноугла» составит 1200 квадратных метров. Резиденты будут модные и востребованные, примерно как и на всех летних музыкальных фестивалях: фалафельная, бургерная, сербская кухня. На входе охрана проверит, не несете ли вы с собой алкоголь и другое, не одобряемое обществом и полицией. Остальное (например, воду) — можно.
Фото: презентация АО "Ленфильм"
Охрана пригодится еще и по той причине, что активная молодежь пожелала выставить в новом общественном пространстве некоторые декорации и реквизит из ленфильмовских картин. В ходе презентации проекта говорилось о возможности потрогать, например, «карету Золушки»: мол, новое поколение привыкло познавать мир тактильно и интерактивно. Скепсису журналиста «Фонтанки» насчет судьбы предметов после этого экспонирования организаторы противопоставили веру в лучшее.
Сейчас зона будущего Kino Corner’а отделена от других пространств на Каменоостровском бетонным забором. Его оставят, но украсят граффити — обычным и 3D. Но самые большие граффити будут на фасадах (да-да, на фасадах) двух зданий на территории — благо те не являются памятниками архитектуры. А также в небольшом «коридоре» между ними (там как раз планируется одна из «зон отдыха»). Украшать пространство доверили небезызвестным в городе рисовальщикам из HOODGRAFFTEAM (вы помните портреты Станислава Черчесова, Юрия Шевчука, Сергея Бодрова-младшего и многих других) и Van Gee.
Согласно эскизу, уличные полотна будут отсылать к созданным на «Ленфильме» картинам. Со стены на прохлаждающуюся публику будут смотреть Шерлок Холмс-Василий Ливанов и Доктор Ватсон — Виталий Соломин, стоит ждать кадр из «Соломенной шляпки» с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко и другие образы из популярных отечественных кинофильмов.
Фото: презентация АО "Ленфильм"
«Живьем» в «киноуглу» без знаменитостей тоже не обойдется: на открытии 16 июля выступят Алиса Гребенщикова, группа «Не’мой фронт», а актер Илья Дель проведет DJ-сет «ТехноТеатр». Накануне пройдет «закрытое открытие» – с Дунаевский Orchestra. Этот же коллектив ждут в дальнейшей летней культурной программе Kino Corner’а — как и «Трипинадва», ВИА «Пролетарское танго» («Ленфильм» рассчитывать стать одной из площадок фестиваля «Ленинградские мосты»), Ваню Пинженина, Максима Диденко, Театр АХЕ и многих других. Также у создателей Kino Corner есть планы сделать его второй сценой Roof Fest, показывать кино под открытым небом и выступления уличных театров. Причем вход на все это будет свободным. В общем, смотрится, действительно, здорово — если не помнить о пандемии и о том, что площадка не такая уж большая.
Работать новое пространство будет только по выходным (с 12.00 до 22.00), конечная дата творческой биографии на это лето — 30 сентября, но если погода позволит, работу «киноугла» могут и продлить. По условиям соглашения с «Ленфильмом», творческая молодежь будет «подкармливать» киностудию не только буквально — так что большая часть денег, отданных петербуржцами за каждый съеденный бургер, пойдет на её развитие.
«Ленфильм» забирает большую долю — с продаж, с аренды, со спонсорских входов и прочего», – пояснили создатели нового проекта.
Интересно, что молодежь, которая инициирует интервенцию на «Ленфильм», к штату этого самого «Ленфильма» никак не относится. И, как подчеркивает Инесса Юрченко особо, зарплат там не получает. Главный куратор проекта Никита Рогов — актер, специалист ивент-индустрии, когда-то начинал рядовым сотрудником у Марины Фокиной в небезызвестном «Петербургском международном центре фестивалей и праздников», одной из ключевых компаний-организаторов городского веселья во времена Валентины Матвиенко. Однако привело его и его соратников не «Ленфильм» совсем не это, а знакомство с Инессой Юрченко, у которой ребята снимались в проектах «Триикс Медиа» (студия, основанная Юрченко и руководимая ею до прихода на «Ленфильм»).
Цель Kino Corner, по словам Рогова, – создать «тот самый движ, который нужен в смысле молодежи», и «показать, что киностудия реально открыта: у нее открыты двери».
«Мы смотрим совершенно свежим новым взглядом, мы видим для себя ту целевую аудиторию, которая праздно шатается между «Севкабелем», «Бертгольд Центром», закрытым «Голицын-холлом» и какими-то такими местами силы, – говорит куратор проекта. – И мы понимаем, что на Петроградке такого места нет, и тут можно создать то самое движение, о котором мы говорим».
К слову, та же бодрая команда, что занялась «киноуглом» на «Ленфильме», займется и популяризацией советского кинонаследия в Интернете. Например, создаст свою передачу в духе Bad Comedian. На YouTube-канале «Ленфильма» раз в две недели будет выходить обзор советских кинолент. Первый выпуск передачи, названной View Review, выложат в начале августа.
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»
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