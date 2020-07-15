Сегодня в эфире «Фонтанки» – первый международный онлайн-фестиваль джаза IDJazz Spb 2020

15 июля 2020, 11:21
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15 июля в 19.00 «Фонтанка.ру» начнет трансляцию первого международного онлайн-фестиваля джаза IDJazz Spb 2020, который проводится эксклюзивно на сайте tv.fontanka.ru и в нашей группе ВКонтакте.

В этом проекте примут участие мировые звезды музыки — лауреат и номинант Грэмми, обладатели других престижных премий как из России, так и из-за рубежа, а главным хэдлайнером будет Ришар Бона — знаменитый бас-гитарист. Сам фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения великого джазмена Чарльза Паркера.

Kekko Fornarelli Trio
Kekko Fornarelli Trio

Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль пройдет в течение трех вечеров. Сегодня, в первый вечер, с 19.00, вас ждут:

Российско-нидерландский проект Atomic Jam Band

Шведский гитарист Gustav Lundgren

Итальянский ансамбль Kekko Fornarelli Trio

Южноафриканский музыкант Nduduzo Makhathini, в 2017 году удостоенный всеафриканской музыкальной награды как лучший джазовый артист

Группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских Dizzy Dutch Duck

Немецкий джазовый пианист Sebastian Studnitzky

Тандем американской певицы Sara Niemietz и музыканта, композитора, лауреата премии «Эмми» W.G. Snuffy Walden

Певица из Кот-д’Ивуа́ра, лауреат Грэмми Dobet Gnahoré

Открывайте сайт tv.fontanka.ru или группу «Фонтанки.ру» ВКонтакте и смотрите в эфире. При поддержке Комитета по культуре. 12+

«Фонтанка.ру»

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