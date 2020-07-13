Россия получит семь работ Рериха в обмен на Петербургский лист сербского Евангелия из собрания РНБ Версия для печати Tweet

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сербией об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на картины Николая Рериха. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия получит картины, написанные Николаем Рерихом в период с 1913 по 1923 годы: «Бургустан. Кавказ», «Звоны», «Благие посетившие», «Берендеи. Деревня», «Преподобный Сергий Радонежский» и два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». Они хранятся в Национальном музее Сербии в Белграде.

166-й лист Мирославова Евангелия именуют «Петербургским»: он хранится в Российской национальной библиотеке с 1883 года. Он вошел в ее собрание с коллекцией рукописей епископа Порфирия (Успенского): именно этот исследователь увидел священный кодекс на Афоне и увез с собой один из листов в Россию.

После покупки листа в РНБ для него изготовили специальный переплет с золотым тиснением. Во время Великой Отечественной войны Петербургский лист был эвакуирован в поволжский город Мелекес и не пострадал.

Основная часть книги вернулась в Сербию еще в конце XIX века: монахи подарили ее сербскому королю Александру I Обреновичу в 1896 году за оплату долгов монастыря. После его смерти рукопись пропадала на некоторое время из поля зрения исследователей, потом хранилась в музее, обители и даже Национальном банке — и, наконец, в 1950 году ее передали в Национальный музей в Белграде.

Согласно описанию памятника на сайте Российской национальной библиотеки, «Мирославово Евангелие было создано в конце XII века по заказу сербского князя Мирослава, владевшего захумскими землями (ныне — территория Герцеговины и Черногории)».

«Петербургский лист с 1883 года является органичной и неотъемлемой частью фондов национального хранилища России», — сообщается на сайте РНБ, где у Петербургского листа есть свой собственный раздел.

«Фонтанка» обратилась за комментарием, как в библиотеке воспринимают грядущее расставание с предметом хранения.

«Все процедуры будут обеспечены, — прокомментировал известие заместитель генерального директора по информатизации и массовым коммуникациям РНБ Валентин Сидорин. — Мы планируем до передачи его в Сербию сделать выставку этого листа. И затем уже в виде копии его оставить на всеобщее обозрение — для того, чтобы показать через этот прецедент, как и раньше передавались различные документы, материалы из Императорской публичной библиотеки, из Государственной публичной библиотеки. Таких примеров немало, мы все это тоже покажем. Расскажем, чем этот лист знаменит, какие тайны и события были вокруг него».

Напомним, решение об обмене прошло множество инстанций, что заняло месяцы. Соответствующий федеральный закон Госдума приняла 23 июня 2020 года, а Совет Федерации одобрил 8 июля 2020 года. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о передаче Петербургского листа Мирославова Евангелия Республике Сербии и картин Николая Константиновича Рериха Российской Федерации было подписано в Белграде 19 октября 2019 года.

«Фонтанка.ру»