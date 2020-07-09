Это не «Кино»: в KGallery отроют выставку Цоя
Виктор Цой был не только рок-музыкантом, но и самобытным художником, повлиявшим на развитие современного ему российского нонконформизма. Об этом решила напомнить петербургская KGallery, где 5 августа откроют выставку произведений лидера группы «Кино».
«Впервые в пространстве галереи будут показаны ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы Виктора Цоя 1987-1990 годов, а также авторские полароиды и личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой», — информируют в галерее. Здесь воспринимают событие как «тизер» к масштабной экспозиции «Виктор Цой: путь героя», которая заработает в Москве в 2021 году.
Теннис.1988. Клеенка, смешанная техника. 89х73
Автор: предоставлено организаторами
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Выбор периода для выставки кураторы, среди которых Дмитрий Мишенин из группы Doping Pong, объясняют так: «1987-1990 годы были для Виктора Цоя исключительно успешными. В это время он достиг статуса суперзвезды и в рок-музыке, и в кинематографе. Но мало кто знает, что эти же годы были необыкновенно плодотворными и по части изобразительного искусства».
Зрители увидят более ста работ, которыми Цой украшал стены своей московской квартиры. Петербургская выставка приурочена к тридцатилетию со дня гибели Цоя (15 августа 1990 года) и проработает до 13 сентября. 18+
«Фонтанка.ру»
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