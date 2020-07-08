Михайловский сад открыли с цветами. 2500 посетителей подсчитают «на глазок»
Михайловский сад открылся для посетителей утром 8 июля — первыми гостями стала семья из Новосибирска. Туристы проходили мимо, направляясь в Петропавловскую крепость, и заглянули в зеленую зону. За что получили цветы от администрации Русского музея (ГРМ).
«Сегодня ленинградская, петербургская погода — наша союзница, — прокомментировал мелкий дождик, который особо к прогулке не располагал, директор ГРМ Владимир Гусев. — Мы не торопились с открытием не потому, что не хочется, лень, а потому что исполнять все очень строгие, очевидно, необходимые предписания Роспотребнадзора очень сложно».
Вместимость Михайловского сада, по словам замдиректора по развитию и связям с общественностью Анны Цветковой, — порядка двух-двух с половиной тысяч человек, однако подсчитать, сколько людей по-настоящему находится в саду, музей не может.
«На сегодняшний момент такой технической возможности нет, мы сейчас обсуждаем это со службой безопасности и другими службами, — признала она. — Пока считать посетителей будем на взгляд, приблизительно. Что касается Летнего сада, там существует система турникетов и специальная программа, которая дает возможность отследить единовременное нахождение в саду того количества человек, которое допустимо».
Летний сад вместительнее Михайловского — там одновременно могут находиться две с половиной-три тысячи человек. Вот только он пока не открылся: к скульптурам и фонтанам пустят лишь 15 июля. Владимир Гусев несколько раз подчеркнул в разных формулировках: вход будет бесплатным.
Направлять перемещения посетителей внутри садов никто не будет — гулять можно свободно, сохранение социальной дистанции в полтора метра здесь называют зоной ответственности каждого посетителя. Как и постоянное ношение маски. При входе ее точно придется надеть — для этого в Михайловском саду установили вендинговый автомат: в комплект входит маска и дезинфицирующая салфетка с ароматом озона.
Михайловский дворец и Корпус Бенуа также планируют открыть 15 июля. Даты открытия Михайловского замка, Строгановского и Мраморного дворцов объявят позже.
Накануне первыми впечатлениями после начала работы поделились директора пригородных музеев-заповедников «Павловск» и «Петергоф».
«Фонтанка.ру»
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